На Землю упал самый большой метеорит в истории: почему его не могут найти с 1916 года

В 1916 году в Африке был найден железный камень весом 4,5 килограмма, который, как считается, был частью горы шириной в 100 метров – гигантского метеорита. С того времени были проведены многочисленные поиски, но найти это материнское тело и подтвердить его существование так и не удалось.

Об этом сообщает Science Alert.

Группа исследователей задалась целью поставить точку в этом вопросе.

Проблема состоит в том, что если бы такая железная гора существовала, то это был бы самый большой метеорит на планете. Поэтому ученые из Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета хотят использовать карты магнитных аномалий, чтобы попытаться найти место падения метеорита.

Исследование 2001 года показало, что фрагмент каменно-железного мезосидерита не мог быть частью метеорита размером более 1,6 метра в поперечнике.

Исследователи говорят, что отсутствие ударного кратера можно объяснить низким углом пролета метеорита. Также предыдущие миссии могли не отыскать железную гору, поскольку она может прятаться под слоем песка, а инструменты для поисков были несовершенными.

Интересно, что Риперт подробно описал особенности железного холма. Капитан рассказал, что обнаружил вытянутые металлические иглы, которые он безуспешно пытался убрать ударами камня.

Ученые полагают, что это были фазы никель-железа, известные как "структуры Томсона". 1916 о них еще не знали и маловероятно, что Риперт придумал их существование.

Используя высоту дюн, которые могли скрывать гигантский метеорит, как ориентир, команда определила интересующие области и пригласила данные аэромагнитной съемки этих мест у Министерства нефтяной энергетики и горнодобывающей промышленности Мавритании. Но доступ к этим данным им пока не дали.

Напомним, вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше — 5,35 миллиона километров.

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