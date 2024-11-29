На Землю упал самый маленький астероид в истории: огненный шар осветил небо (фото)

Самый маленький астероид из всех когда-либо зафиксированных взорвался в небе над Ниагарским водопадом.

В атмосферу Земли в ноябре 2022 года вошел самый маленький астероид из тех, что когда-либо удалось обнаружить и измерить до его взрыва. Космический объект, размером со среднюю домашнюю кошку, вспыхнул ярким зеленым светом в небе над Ниагарским водопадом, прежде чем распасться на части.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в The Planetary Science Journal.

Этот астероид, названный 2022 г. WJ1, астрономы обнаружили лишь за три часа до входа в атмосферу. В результате трения о воздух он превратился в огненный шар, сопровождавшийся ярким зеленым следом и громким взрывом, который длился около 10 секунд. Это явление видели жители Канады и США.

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По данным исследователей, 2022 WJ1 имел размер от 40 до 60 см и стал самым маленьким астероидом, который удалось точно измерить до его падения. Несмотря на частые падения подобных малых объектов на Землю, их обычно обнаруживают слишком поздно.

Этот случай стал лишь шестым в истории, когда астрономы смогли заранее зафиксировать подобное явление. Благодаря наблюдениям за траекторией полета, яркостью объекта и его распадом в атмосфере, ученые смогли провести детальный анализ. С 2022 года таких случаев стало больше, и три из них были зафиксированы уже в 2024 году.

Выявление фрагментов поможет собрать новые данные о космических объектах, падающих на Землю, и глубже изучить их свойства.

Астероид 2022 WJ1 виден как полоса света во время приближения к Земле/Фото: Live Science

Камеры получили ценные данные об астероиде при его взрыве/Фото: Western Meteor Group

К слову, в октябре мимо Земли пролетели сразу четыре потенциально опасных астероида.

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