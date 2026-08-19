Начал принимать тестостерон и услышал голоса: врачи описали редкий случай

Мужчина начал слышать голоса после терапии / © Freepik

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У 45-летнего мужчины из Индии развился психоз примерно через год после начала заместительной терапии тестостероном. Он начал слышать голоса, стал подозрительным к окружающим и демонстрировал маниакальное поведение.

Случай был описан врачами в журнале The Primary Care Companion for CNS Disorders.

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Первыми изменения в поведении мужчины заметили его соседи. Он работал сам на ферме, начал проявлять параноидальную подозрительность и сообщал о слуховых галлюцинациях — в частности, голос Бога и голоса, якобы звучавшие из частей его тела.

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Спустя девять дней после появления симптомов мужчина попал в больницу, где ему назначили антипсихотические препараты.

Что могло спровоцировать психоз

У пациента не было личной или семейной истории психических заболеваний. В то же время, более десяти лет назад у него обнаружили бесплодие и низкий уровень тестостерона.

Приблизительно за год до психотического эпизода мужчине начали ежемесячно вводить тестостерон, а также назначили витамин D для лечения тяжелого остеопороза.

В ходе обследования врачи также установили, что у мужчины был синдром Клайнфельтера — генетическое состояние, при котором человек имеет дополнительную X-хромосому. Он может сопровождаться низким уровнем тестостерона, бесплодием и другими особенностями.

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По словам медиков, у людей с синдромом Клайнфельтера уже повышен риск некоторых психических расстройств.

Врачи предполагают, что инъекции тестостерона приводили к резким колебаниям уровня гормона — от высоких пиков до значительного падения. Это могло повлиять на работу дофаминовой системы мозга и спровоцировать психотические симптомы.

Симптомы исчезли после прекращения терапии

После отмены тестостерона и начала лечения состояние мужчины быстро улучшилось. Через несколько дней симптомы значительно ослабли, после чего его выписали из больницы.

В течение двух месяцев повторных эпизодов психоза не наблюдали, а дозу психиатрических препаратов постепенно снижали.

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Впоследствии тестостероновую терапию возобновили, однако мужчине и его семье посоветовали внимательно следить за возможным повторным появлением психических симптомов.

Авторы отмечают, что психоз является редким осложнением и не возникает у большинства людей, получающих тестостерон. В то же время, врачам советуют контролировать психическое состояние пациентов с повышенным риском и оперативно реагировать на появление подобных симптомов.

Ранее сообщалось, что за последние полвека средний уровень тестостерона у мужчин по всему миру снизился более чем наполовину, что свидетельствует о масштабном кризисе репродуктивного мужского здоровья. Стремительное падение этого ключевого гормона ученые связывают с глобальным распространением ожирения, диабета, а также негативным влиянием бытовых химикатов и климатическими изменениями.

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