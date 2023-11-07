Над Британией увидели сияние в небе, похожее на то, что было над Украиной: как его объяснили ученые

Мощные солнечные бури в прошлые выходные привели к полярному сиянию в небе над некоторыми странами Европы вместе со странным фиолетовым световым явлением, известным под названием "Стив".

Световое явление, называемое сильным усилением скорости теплового излучения (Стив), является недавним открытием ученых, подобным полярному сиянию и австралийскому сиянию. Его можно было увидеть в прошлые выходные над некоторыми странами Европы, в частности Великобританией.

Об этом пишет издание Independent.

"Стив" похож на полярное сияние, но его ионы очень быстро двигаются с востока на запад и достигают даже экватора. Именно поэтому такое свечение наблюдается в странах, далеких от северного полюса. Это результат взаимодействия между заряженными частицами во время солнечных штормов, также называемых корональными выбросами массы, и защитным слоем магнитного поля Земли, который называется магнитосферой.

"Он вызван горячими потоками газа, проходящими через магнитосферу Земли со скоростью более 13 тыс. миль/час", — сообщает SpaceWeather.com.

Nature putting on its own fireworks posledný night filling the sky's with greens , reds and purple and even white know a as “STEVE ” first one I've seen in the UK # @ChronicleLive @TamithaSkov pic.twitter.com — Owen Humphreys (@owenhumphreys1) November 6, 2023

Во время явления "Стив" эти реки горячего газа получают энергию от сильных геомагнитных бурь, подобных той, что произошла в эти выходные.

Впервые это явление обнаружили учёные-любители в проекте под названием "Авроразавр" и дали ему прозвище "Стив". Его также замечали несколько раз в 2015 и 2016 годах и даже видели сверху со спутника пролетавшего мимо Европейского космического агентства.

Но позже ученые дали ему название "сильное усиление скорости теплового излучения", что в английском языке сохраняет аббревиатуру "Стив".

Напомним, в некоторых областях Украины вечером 5 ноября также было видно яркое красно-розовое свечение. Однако о нем сказали, что это северное сияние "Аврора". Необычное явление очаровало украинцев и одновременно испугало, поскольку люди связывали это с войной России против Украины.

Заворожило и напугало: несет ли угрозу Северное сияние

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