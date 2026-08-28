Над озерами Йеллоустоуна уже 150 лет слышны загадочные звуки: ученые до сих пор не нашли причину

Загадочные звуки Йеллоустоуна остаются необъяснимыми уже более 150 лет

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В Йеллоустонском национальном парке США уже более полутора веков фиксируют загадочное акустическое явление. Посетители и исследователи описывали звуки над крупнейшими озёрами парка как жужжание пчёл, отдаленные колокола, музыку или вибрацию металлических проволок, однако их происхождение до сих пор окончательно не установлено.

Об этом сообщило издание The Debrief.

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Загадочные звуки над озерами Йеллоустоуна

Большинство исторических свидетельств связано с районами озёр Йеллоустоун и Шошони. Письменные упоминания об этом необычном явлении сохранились ещё с XIX века, причём одно из них появилось даже раньше, чем территория получила статус национального парка.

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В 1871 году геолог Фрэнк Х. Брэдли, работавший в Геологической службе Хайдена, сообщил о странном звуке, услышанном утром во время экспедиции. Он сравнил его со свистом и ржанием лошади. По словам Брэдли, казалось, что над людьми проносятся порывы ветра, хотя деревья оставались неподвижными.

Спустя два десятилетия появились и другие свидетельства. В 1892 году Эдвин Линтон описал сочетание звуков, напоминающих шум ветра в верхушках деревьев, отдаленные колокола и жужжание насекомых. А учёный С. А. Форбс в следующем году сообщал о вибрирующем «звоне», который напоминал звучание арфы и как будто приближался, становился громче, а затем постепенно исчезал.

Инженер Хайрем М. Читтенден в своей книге о Йеллоустоуне, изданной в 1895 году, также упоминал загадочные звуки. По его наблюдениям, их чаще всего слышали по утрам, а само звучание напоминало гудение телеграфных проводов или роя пчел.

Что может вызывать странный шум

В XX веке исследователи выдвинули несколько возможных объяснений. В частности, в 1930 году рассматривалась версия о связи звуков с сейсмической активностью. Спустя семь лет рейнджер и натуралист Нил Майнер предположил, что причиной могут быть атмосферные процессы и движение воздушных потоков, спускающихся с окружающих гор.

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Подобные необъяснимые акустические явления фиксировались и в других частях мира — люди сообщали о гуле, грохоте, свисте, жужжании и звуках, похожих на музыку.

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