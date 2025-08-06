Над Украиной взойдет "кровавая" Луна: где и когда увидеть редкое явление

Кровавая луна / © Reuters

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Этой осенью жители Украины снова станут свидетелями редкого небесного явления — полного лунного затмения. Оно произойдет в ночь с 7 на 8 сентября 2025 года. Из-за характерной окраски Луны, которая возникает во время ее прохождения сквозь тень Земли, эту ночь называют кровавой.

Об этом сообщило издание Space.

Затмение будет полным: Солнце, Земля и Луна образуют прямую линию, в результате чего спутник нашей планеты полностью погрузится в тень. В этот момент Луна приобретет красно-оранжевый оттенок из-за атмосферного преломления солнечного света.

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По астрономическим наблюдениям, каждое затмение имеет свой цикл повторения. Он длится примерно 18 лет и 11 дней. Это означает, что подобное затмение уже происходило — оно является «близнецом» явления, которое произошло 28 августа 2007 года. Нынешнее затмение смещено на 120 градусов по долготе — это связано с тем, что цикл не является абсолютно точным и содержит погрешность в треть суток. За это время Земля вращается вокруг своей оси на 120 градусов.

Следующее затмение этого же цикла ожидается 19 сентября 2043 года — оно будет видно еще западнее.

По информации Space, продолжительность сентябрьского затмения составит почти 5,5 часа. В Украине явление будет видно частично — только в его пиковую фазу.

Наблюдать за затмением можно будет с 19:00, хотя в то время на улице еще будет светло. Фаза полного затмения начнется примерно в 20:00 по киевскому времени. После 20:30 Луна постепенно начнет выходить из тени.

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Астрономы советуют выбирать для наблюдения открытые места с хорошим обзором восточного горизонта — без препятствий в виде высоких зданий или деревьев.

Напомним, в лунном грунте нашли графен — сверхтонкую форму углерода, которой там не должно было быть. Это открытие может изменить представление о происхождении Луны.