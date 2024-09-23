Над Землей можно будет увидеть две Луны: сколько будет продолжаться уникальное явление

Это произойдет в момент, когда небольшой астероид станет вращаться вокруг нашей планеты.

Две Луны – вот что мы сможем наблюдать с 29 сентября 2024 года вокруг Земли.

Об этом пишет CBS News.

Недавно открытый астероид в 2024 году PT5 будет захвачен земной гравитацией в течение 56 дней, до 25 ноября 2024 года.

С 29 сентября 2024 года Земля будет встречать новую "минилуну": астероид 2024 PT5 будет временно захвачен земным тяготением. Имея диаметр около 10 метров, этот небесный объект останется на орбите до 25 ноября 2024, после чего вернется на свою траекторию вокруг Солнца.

Невидимый невооруженным глазом, он, тем не менее, является редким научным событием.

PT5 будет оставаться в плену земного тяготения с 29 сентября по 25 ноября 2024 года. Однако за этот период он не сделает полный оборот вокруг Земли.

Через 56 дней астероид вернется на свою орбиту вокруг Солнца. Он снова пройдет близко к Земле 9 января 2025 года, но снова будет невидимым.

Напомним, житель города Чэнду в юго-западном Китае обнародовал потрясающие кадры редкого явления, возникшего вследствие преломления и отражения света от многослойного стекла. На фото можно увидеть сразу 7 солнц. Такую картину очевидцы наблюдали в течение минуты.

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