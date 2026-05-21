Над Землей происходит странная аномалия: ученые выяснили, что ее повлекло

Почему охлаждается стратосфера / © pexels.com

Реклама

Ученые наконец-то смогли узнать, почему планета Земля продолжает нагреваться, а один из слоев атмосферы — замерзает. Хотя поверхность Земли нагревается, температура высоко над планетой движется в противоположном направлении уже много лет.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Почему Земля нагревается, а один слой атмосферы — охлаждается

Исследователи сообщают, что определили физический механизм явления, за которым наблюдали десятилетиями. Свою работу ученые Колумбийского университета опубликовали в журнале Nature Geoscience.

Реклама

По их словам, теперь стал понятен один из самых четких атмосферных следов, связанный с ростом выбросов CO2.

Исследователи сосредоточились на том, как инфракрасное излучение движется через верхние слои атмосферы. Им захотелось узнать, почему некоторые волны охлаждаются больше других. Для получения своих выводов, команда неоднократно корректировала математические модели и сравнивала их с климатическими моделями и атмосферными наблюдениями.

Это продолжалось, пока результаты не совпали с измеряемыми данными.

Оказалось, что CO2 ведет себя по-разному на больших высотах над Землей. Стратосфера тянется примерно от 11 до 50 км над поверхностью Земли. В этом регионе углекислый газ поглощает инфракрасную энергию, поднимающуюся из нижних слоев атмосферы, а затем излучает ее часть назад в космос.

Реклама

Исследование показало, что повышение CO2 улучшает способность стратосферы отводить тепло. В свою очередь это приводит к постепенному понижению температуры в ней со временем.

Исследователи утверждают, что стратосфера остыла уже примерно на 2 °C с середины 1980-х годов.

«Существующая теория невероятно содержательна, но в это время нам не хватает количественной теории охлаждения стратосферы, вызванного CO2», — сообщил ведущий автор Шон Коэн из Ламонт-Доэртисской обсерватории Земли Колумбийского университета.

Чтобы лучше понять процесс, команда ученых Колумбийского университета проанализировала поведение разных длин волн инфракрасного излучения в атмосфере. Они обнаружили, что определенные длины волн особенно эффективно охлаждают стратосферу.

Реклама

Исследователи описали этот диапазон как «зону Златовласки», где инфракрасное излучение достигает космоса со сверхвысокой эффективностью. По мере дальнейшего повышения уровня CO2 в атмосфере, эта зона будет расширяться.

Исследование озона и водяного пара

В рамках исследования стратосферы ученые обратили внимание на озон и водяной пар. Эти два газа способствуют распространению тепла в атмосфере. Более глубокий анализ показал, что они оба играют незначительную роль в охлаждении стратосферы по сравнению с углекислым газом.

Охлаждение происходит неравномерно по всей стратосфере. Температура падает гораздо быстрее на больших высотах. В то же время наибольшее охлаждение происходит вблизи стратопаузы — верхнего предела стратосферы.

Сигналы для климатологов

Последнее исследование стратосферы дает новые сигналы климатологам: несколько атмосферных тенденций, за которыми наблюдают ученые, подтвердились.

Реклама

Один из наиболее очевидных выводов — всякий раз, когда уровень CO2 в атмосфере удваивается, температура вблизи стратопаузы снижается примерно на 8 °C.

Исследователи из Колумбийской школы климата заявили, что результаты также указывают на эффект обратной связи, связанный с энергетическим балансом Земли.

По мере охлаждения стратосферы планета излучает меньше инфракрасной энергии в космос, а это значит, что больше тепла остается на Земле.

Когда Земля погрузится в полную тьму

Напомним, в сети TikTok стремительно набирает популярность видео блогера, который называет себя «путешественником во времени из 2582 года». Он утверждает, что 6 июня 2026 года планета на 72 часа погрузится в полную тьму из-за масштабного отключения электроэнергии.

Реклама

Автор призывает готовиться к событию, оставаться дома, не смотреть на небо и избегать использования каких-либо искусственных источников света, кроме свечей.

Пользователи соцсетей отреагировали на это «пророчество» неоднозначно: часть зрителей выразила серьезную обеспокоенность и страх, в то время как другие отнеслись к заявлениям с откровенным скепсисом и иронией.

Внимательные подписчики также отметили, что блогер и раньше публиковал прогнозы, которые не сбывались, после чего просто удалял эти видеоролики.

Следует отметить, что подобные предсказания, как и прогнозы других экстрасенсов по поводу политических потрясений или природных катастроф, не имеют научного подтверждения. Астрология, нумерология и экстрасенсорика не являются науками, а такая информация обычно носит исключительно развлекательный характер.

Реклама

Новости партнеров