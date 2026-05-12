Надвигается космическая авария: когда ракета SpaceX врежется в Луну и какими будут последствия

Ракета Falcon 9 компании SpaceX / © Associated Press

В августе 2026 года верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX на огромной скорости врежется в поверхность Луны. Астрономы вычислили точное время столкновения вблизи кратера Эйнштейн и объяснили, есть ли опасность.

Об этом сообщает sciencealert.

Когда Falcon 9 врежется в Луну?

Луна регулярно становится мишенью для космических объектов, которые врезаются в нее из разных уголков Вселенной. В конце этого года, по прогнозам ученых, в поверхность спутника Земли на скорости, превышающей скорость звука в семь раз, врежется созданный людьми объект — верхняя ступень ракеты Falcon 9, размером примерно с пятиэтажное здание.

Такой прогноз озвучил независимый астроном Билл Грей — автор программного обеспечения Project Pluto, которое используют для отслеживания околоземных объектов. По его оценкам, отработанная ступень ракеты SpaceX столкнется с Луной 5 августа 2026 года примерно в 06:44.

Грей считает, что удар придется на район кратера Эйнштейн — сильно поврежденной зоны на границе между видимой и обратной стороной Луны.

«Движение космического мусора в основном достаточно предсказуемо; он просто движется под влиянием гравитации Земли, Луны, Солнца и планет. Мы знаем эти параметры с чрезвычайной точностью», — пояснил Грей.

Несмотря на это, на траекторию объекта постоянно влияет и солнечное излучение — давление, которое создает свет Солнца. Хотя это влияние минимально, со временем оно накапливается довольно хаотично, ведь обломок вращается в космосе и по-разному взаимодействует со светом в зависимости от своего положения.

Что известно о Falcon 9 от SpaceX?

Falcon 9 от SpaceX является частично многоразовой ракетой: ее высота составляет 70 м, а стартовая масса — около 550 тыс. кг. Первая ступень возвращается на Землю и садится на морскую платформу для повторного использования, тогда как вторая остается на орбите.

Именно эта верхняя ступень принадлежала ракете Falcon 9 миссии 2025-010D, которую запустили в январе 2025 года. Она выводила на траекторию полета два лунных аппарата — Blue Ghost Mission 1 и Hakuto-R Mission 2.

Если большинство вторых ступеней Falcon 9 после запусков либо сгорают в атмосфере Земли, либо переходят на орбиту вокруг Солнца, то этот остался в окрестностях Земли.

Сейчас ступень Falcon 9 совершает полный оборот вокруг нашей планеты примерно за 26 дней. В перигее она подлетает к Земле на расстояние около 220 тыс. км, а в апогее удаляется более чем на 510 тыс. км.

Во время этого движения его траектория пересекает орбиту Луны, которая находится в среднем в 400 тыс. км от Земли.

«Орбита Луны и орбита этого объекта, грубо говоря, пересекаются. Обычно один проходит точку пересечения тогда, когда другой находится в другом месте», — отметил Грей.

Однако на этот раз, по словам астронома, оба объекта одновременно окажутся в одной точке пространства.

«5 августа они окажутся в этой точке одновременно», — сказал он, уточнив, что следить за объектом можно через обозначение 2025-010D.

Последствия столкновения Falcon 9 с Луной

Ожидается, что столкновение Falcon 9 оставит после себя новый кратер. Сама вспышка от удара, вероятно, с Земли видна не будет, но орбитальный аппарат NASA может зафиксировать последствия позже.

Ученые отмечают, что опасности для людей это событие не представляет. На Луне нет ни людей, ни сооружений, которые могли бы пострадать от обломков ракеты. Зато там уже накопились сотни тысяч килограммов технического мусора, оставленные астронавтами пакеты с отходами, несколько мячей для гольфа и даже пачка двухдолларовых банкнот.

Впрочем, проблема космического мусора в целом продолжает обостряться. Неконтролируемое накопление отработанных космических объектов уже представляет угрозу для спутников и потенциально может быть опасным для людей и оборудования в будущем.

В 2028 году миссия Artemis IV должна доставить на Луну двух астронавтов, а Китай планирует собственную пилотируемую миссию примерно к 2030 году. Обе программы являются частью более широкой стратегии по длительному освоению Луны.

Грей считает, что избегать подобных инцидентов можно было бы благодаря выведению верхних ступеней ракет на орбиты вокруг Солнца после завершения миссий.

«Помещать верхние ступени на орбиты, где они будут покидать Землю и Луну и переходить на орбиту вокруг Солнца, чтобы они не врезались в нас очень долго», — пояснил он.

Что же делать с такими объектами через сотни или даже тысячи лет, ученый оставляет уже будущим поколениям.

К слову, на околоземной орбите спутник Starlink едва не столкнулся с китайским аппаратом «Куайчжоу-1А», пройдя всего в 200 м от него. SpaceX заявила о нехватке своевременной информации и призвала к созданию единой системы координации, тогда как китайская сторона отрицала вину, ссылаясь на маневры после запуска. Эксперты настаивают на немедленном введении международного обмена данными.

