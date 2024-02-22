Находился в космосе почти 30 лет: европейский спутник сгорел над Тихим океаном

Спутник ERS-2 21 февраля сгорел в атмосфере северной части Тихого океана. Он находился в космосе почти 30 лет — с 21 апреля 1995 года.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Вес спутника ERS-2 — 2,3 тонны. Его запустили из космодрома во Французской Гвиане для исследования поверхности суши, океанов и ледниковых шапок Земли. Еще он помогал контролировать и реагировать на стихийные бедствия на Земле и, по словам ученых, предоставил данные, "изменившие наше представление о мире". В сентябре 2011 года он завершил свою работу – специалисты решили начать процесс его схождения с орбиты.

Спутник European Remote Sensing satellite (ERS-2) был запущен почти 30 лет назад в апреле 1995 года. Вместе со своим "братом" ERS-1 он передавал данные о поверхности суши Земли, температуре океана, озоновом слое и протяженности полярных льдов. Кроме того, он осуществлял мониторинг и помогал при ликвидации стихийных бедствий.

Первоначально планировалось, что ERS-2 прослужит три года, но он работал гораздо дольше. Решение о его выводе с орбиты было принято в 2011 году из-за обеспокоенности опасностью, которую несет космический мусор на орбите.

С того времени высота спутника постоянно снижалась, и 21 февраля он достиг высоты в 80 километров, когда сопротивление атмосферы стало настолько сильным, что он начал разваливаться на части.

Повторное вхождение ERS-2 в атмосферу было "естественным". Он израсходовал свое топливо еще на востоке с орбиты, чтобы снизить риск внутренней неисправности, из-за которой он мог бы развалиться на части еще до входа в атмосферу. Но поэтому поведением спутника во время восхождения в атмосферу было невозможно управлять, и единственной силой, способствующей его спуску, было непредсказуемое атмосферное сопротивление.

Напомним, Индия запустила космический аппарат на южный полюс Луны.

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