Астрономы открыли потенциально подходящую для жизни планету

Команда астрономов открыла потенциально пригодную для жизни планету, которая имеет размер нашей Земли и находится в 40 световых годах от Солнечной системы.

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Статья об этом открытии была опубликована в журнале Monthly Notices of The Royal Astronomical Society, сообщает The Guardian.

"Мы провели расчеты "на глаз", — сказал один из авторов исследования Шишир Дхолакия. — "Мы выяснили, что она, вероятно, размером с Землю, что она, вероятно, имеет умеренный климат, и что она очень, очень близко ".

Он заявил что. На поверхности планеты должна быть температура, подходящая для накопления воды, что делает ее потенциально пригодной для жизни.

Планета имеет размер Земли, или немного меньше, чем Венера. Температура на ее поверхности оценивается в 42 градуса Цельсия.

Орбита планеты проходит вокруг холодного красного карлика в созвездии Рыб, который на четверть меньше Солнца, а температура его поверхности составляет около 60% температуры нашей звезды.

"Она расположена всего в 40 световых годах от нас, и это не значит, что мы сможем добраться до нее в ближайшем будущем, но это означает, что мы можем направить на нее самые большие космические телескопы в мире и понять, какой может быть ее атмосфера", — говорит Дхолакия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе обнаружили признаки кислорода, как на Земле.

Кроме того, мы ранее информировали, что телескоп NASA обнаружил загадочную планету-блудницу.

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