Находка бросила вызов ученым: в Чили обнаружили останки нового вида динозавров

В Чили археологи обнаружили остатки вида травоядных динозавров, ранее неизвестных в южном полушарии. Это бросает вызов давним представлениям об ареале обитания утконосых динозавров.

Об этом пишет France 24.

Gonkoken nanoi, так называют этих динозавров, жили 72 миллиона лет назад на крайнем юге территории современной чилийской Патагонии. Они весили тонну и достигали длины четырех метров.

Открытие показало, что чилийская Патагония была местом обитания для древних видов гадрозавров, типа утконосых динозавров, распространенных в Северной Америке, Азии и Европе в меловой период от 145 до 66 миллионов лет назад.

Исследователям придется выяснить, как Gonkoken nanoi туда попали.

Ранее стало известно, что исследователи обнаружили под Атлантическим океаном у побережья Западной Африки новый ударный кратер. Он образовался, скорее всего, также 66 млн лет назад, как и знаменитый кратер Чикшулуб в Мексике после падения большого астероида, который, как считается, уничтожил почти всех динозавров. Новое исследование может изменить наши знания о том, как вымерли динозавры, ведь их могли уничтожить два или более астероидов.

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