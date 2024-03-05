Находка, котороую ждали почти сто лет: в Египте раскопали верхнюю часть гигантской статуи Рамзеса II

Нижняя часть статуи была обнаружена в 1930 году.

Совместная египетско-американская археологическая миссия обнаружила верхнюю часть огромной статуи фараона Рамзеса II во время раскопок в Эль-Ашмунейне, к югу от египетского города Минья.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение министерства туризма и древностей Египта, сделанное в понедельник, 5 марта.

Статуя изготовлена из известняка и найденная ее часть имеет высоту около 3,8 метра. Нижняя часть статуи была найдена почти сто лет назад – в 1930 году – немецким археологом Гюнтером Рёдером.

Глава Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири подтвердил, что обе находки являются частями одной статуи. Теперь археологи очищают найденный блок, чтобы смоделировать, как будет выглядеть статуя после объединения частей.

Древняя статуя изображает фараона сидящего фараона в короне и головном уборе с изображением королевской кобры. На задней стороне статуи в верхней ее части нанесены иероглифические надписи. По словам египтологов, эти надписи прославляют великого царя, одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта.

Рамзес второй, вошедший в историю как Рамзес Великий, был третьим фараоном девятнадцатой династии Египта. Он правил страной 66 лет – с 1279 по 1213 год до нашей эры.

Размер статуи вместе с ее нижней частью предположительно достигает семи метров. мог бы достигать около 7 метров.

Город Эль-Ашмунейн, расположенный на западном берегу реки Нил, был известен в древнем Египте под названием Хемну, а в греко-римскую эпоху был региональной столицей Гермополя Великого.

Напомним, в Египте на дне затопленного ручья и среди мусора нашли гигантскую статую Размеса II. Фигуру нашли неподалеку от руин храма Рамзеса Второго, в месте, где согласно легендам, был создан мир.

Ранее ученые создали реконструкцию внешности могущественного фараона Рамсеса II, которая позволяет увидеть, как он выглядел 3200 лет назад.

A joint Egyptian-US archeological mission has uncovered the upper part of a huge statue of King Ramses II during excavations south of the Egyptian city of Minya, Egypt's tourism and antiquities ministry said https://t.co/9igqjisWBI pic.twitter.com/MQ59XCczH8 — Reuters (@Reuters) March 4, 2024

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