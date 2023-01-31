Находка на миллиард: археологи впервые нашли морду динозавра, покрытую кожей

Ученые обнаружили одну из самых целостных окаменелостей динозавров.
Археологи обнаружили одну из самых цельных окаменелостей динозавров: почти целого анкилозавра, с его зазубренными шипами, большинством конечностей, панцирным покрытием, а также некоторыми кишками и содержимым желудка.
Об этом пишет Futurism.
Самое ценное в находке то, что кожа и морда динозавра сохранились, хотя и для того, чтобы их увидеть, ученым пришлось потратить немало времени.
Марку Митчеллу, технику Королевского музея Тирелла, понадобилось 7000 часов и почти шесть лет, чтобы тщательно эксгумировать окаменелость, осторожно откалывая окружающий камень.
Помимо его превосходной охраны, этот превосходно-распределённый динозавр является важным элементом для подчеркивания аспектов современного благотворительного экология, и его показывает как эти виды могут быть связаны с его природой. https://t.co/KA5TkyvuSv— Ars Technica (@arstechnica) January 29, 2023
"Во время подготовки я составлял частицы, как пазл, и животное начало приобретать реальные очертания", — рассказал Митчелл.
Куратор музея Дональд Хендерсон считает, что эта находка буквально "одна на миллиард".
Ранее стало известно, что во время археологических раскопок в канадском Провинциальном парке Дайносор исследователи обнаружили на склоне горы окаменелость, являющуюся редким полным скелетом динозавра.
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