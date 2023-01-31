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Находка на миллиард: археологи впервые нашли морду динозавра, покрытую кожей

Находка на миллиард: археологи впервые нашли морду динозавра, покрытую кожей

Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили одну из самых целостных окаменелостей динозавров.

Археологи обнаружили одну из самых цельных окаменелостей динозавров: почти целого анкилозавра, с его зазубренными шипами, большинством конечностей, панцирным покрытием, а также некоторыми кишками и содержимым желудка.

Об этом пишет Futurism.

Самое ценное в находке то, что кожа и морда динозавра сохранились, хотя и для того, чтобы их увидеть, ученым пришлось потратить немало времени.

Марку Митчеллу, технику Королевского музея Тирелла, понадобилось 7000 часов и почти шесть лет, чтобы тщательно эксгумировать окаменелость, осторожно откалывая окружающий камень.

"Во время подготовки я составлял частицы, как пазл, и животное начало приобретать реальные очертания", — рассказал Митчелл.

Куратор музея Дональд Хендерсон считает, что эта находка буквально "одна на миллиард".

Ранее стало известно, что во время археологических раскопок в канадском Провинциальном парке Дайносор исследователи обнаружили на склоне горы окаменелость, являющуюся редким полным скелетом динозавра.

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