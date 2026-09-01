Находка на свалке: мужчина случайно обнаружил уникальный артефакт в металлоломе

Щит в возрасте 1800 лет. Источник: Бартломей Бартецкий, Музей Грубешува

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Необычную историческую находку обнаружили в начале августа на свалке в городе Грубешев, расположенной вблизи юго-восточной границы Польши с Украиной. Муж искал среди лома автомобильные запчасти, но сразу понял, что наткнулся на очень древний предмет, поэтому сфотографировал его и отправил изображение экспертам.

Об этом пишет Live Science.

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Уникальность артефакта

Археологи из музея имени отца Станислава Сташица в Грубешове подтвердили подлинность находки. В ходе детального исследования засохшего куска земли внутри детали они обнаружили кремированные человеческие кости .

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Обнаруженный артефакт является центральной железной частью щита, которая называется умбоном . Она служила для защиты руки воина, в то время как кожа и древесина вокруг нее давно сгнили в почве.

Представители музея отметили, что состояние сохранения умбона, особенно его характерная поверхность, указывает на влияние чрезвычайно высоких температур.

"Этот факт в сочетании со сожженными костями внутри четко указывает на кремационное захоронение воина из вандальского сообщества", - подчеркнули специалисты.

Исследователи обращают внимание на специфическую форму этого защитного элемента, существенно отличающуюся от экипировки римских легионеров. Характерный заостренный стиль найденного умбона свидетельствует о том, что он имеет самое вандальское происхождение и датируется вторым веком нашей эры .

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Исторический контекст и утраченное погребение

Историки напоминают, что вандалы были германским народом, который в то время проживал на территории современной Польши и принадлежал к так называемой пшеворской культуре. Впоследствии они отправились на юг во время масштабных вторжений в Римскую империю и в конце концов осели в Северной Африке в 429 году.

К сожалению, точное местоположение оригинального древнего захоронения навсегда потеряно из-за его разрушения техникой (вероятнее всего, во время строительных или земляных работ, после чего артефакт и выбросили на свалку). Музейная команда выразила большое сожаление по поводу этой ситуации, ведь в уничтоженной могиле могли быть и другие ценные предметы:

боевой меч;

острые наконечники копий или дротиков;

металлическая пряжка для пояса;

специальная застежка для плаща.

Напомним, на дне океана обнаружили руины, которые могут оказаться легендарной Атлантидой . Бывший адмирал военно-морских сил США вместе с командой исследователей утверждает, что новые детальные сканирования океанического дна скрывают реальные доказательства существования легендарного потерянного города.

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