Находка, ожидавшая 300 миллионов лет: мальчик случайно сделал открытие в собственном саду

Мальчик нашел странный «камень», который представился корнем дерева возрастом 300 млн лет

В тихом шотландском селе обычная детская игра неожиданно обернулась научным открытием . Двухлетний малыш наткнулся на странный «камень», который оказался частью дерева, жившего сотни миллионов лет назад. Флетчер Лоу нашел окаменевший корень, принадлежащий каменноугольному периоду, когда земля Шотландии была покрыта тропическими лесами.

Об этом пишет The Daily Galaxy.

Неожиданное открытие в собственном саду

Двухлетний Флетчер играл на солнце со своим младшим братом в деревне Кроссфорд. Никаких наборов для охоты на окаменелости или экспертных инструментов — немного грязи, игрушки и обычный детский хаос. В какой-то момент мальчик подобрал камень, выглядевший несколько иначе. Большинство людей, вероятно, не обратили бы на него внимание. Но не его отец, Дэвид Лоу, бывший учитель географии и любитель «хороших камешков», как он сам о себе говорит.

После того как Дэвид промыл находку, он увидел, что это древняя Стигмария – окаменевший корень растения, когда-то покрывавший Шотландию.

"Это было до того, как отложения угля в Файфе и центральной Шотландии были заложены, до эры динозавров", - объяснил отец мальчика.

Горячие болота миллионы лет назад

Окаменелость происходит из каменноугольной эры, происходившей примерно 300 миллионов лет назад. В то время земли современной Шотландии были ближе к экватору и имели гораздо более влажный климат. Представьте гигантские папоротники, густые леса и болота.

Дэвид объяснил, что стигмарии были частью растений размером с деревья, которые «доминировали в ландшафте». Это были древние гиганты, которые помогли сформировать угольные пласты, которые до сих пор встречаются по всей Шотландии.

Хотя найти окаменелости вдоль побережья Восточного Файфа не является чем-то удивительным, найти такую вещь в собственном дворе — большая редкость. Дэвид Лоу рассказал, что не видел ничего подобного в течение многих лет, а его предыдущая находка была на пляже. Сам фрагмент в достаточно хорошем состоянии и мог бы быть продан за 200 фунтов стерлингов, однако семья не собирается этого делать. Дэвид сказал, что оставит его себе.

Учите детей почаще смотреть под ноги

«Я стараюсь заинтересовать их вещами в саду», – сказал Дэвид, имея в виду своих маленьких сыновей.

Хотя Флетчер почти сразу вернулся к своим играм с грязью, этот момент не остался незамеченным для его отца. Это запоминающаяся история: без громких экспедиций, без музейных лабораторий, только малыш, сад и окаменелость, которая ждала 300 миллионов лет, чтобы ее нашел тот, кто знал, на что смотрит.

