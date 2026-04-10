Находка под песками: в Китае обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившийся череп нового вида динозавра

Окаменелость динозавра / © Scientific Reports

Реклама

В северо-западном Китае ученые обнаружили хорошо сохранившуюся окаменелость динозавра, которая позволила описать новый вид. Уникальность находки — в почти полном черепе, что редко встречается в этой группе.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Останки обнаружили в формации Синьхэ в провинции Ганьсу. Возраст окаменелости оценивают в пределах 165-168 миллионов лет — это поздний юрский период. Образец содержит череп с нижней челюстью, пять шейных и 29 хвостовых позвонков.

Реклама

Исследователи отмечают, что степень сохранности находки является исключительной. Хорошо сохранившиеся черепа эузавроподов встречаются крайне редко, что долгое время затрудняло изучение их анатомии. Этот экземпляр позволил детально проанализировать строение черепа и соединения костей.

Полученные данные помогают точнее воссоздать образ жизни ранних длинношеих травоядных динозавров, в частности особенности их питания.

Новый вид получил название Jinchuanloong niedu. Сравнение с другими завроподами из Восточной Азии показало сочетание примитивных и более развитых признаков. В частности, в черепе обнаружили характерные отверстия возле верхней челюсти и в передней части префронтальной кости, а также крепкую посторбитальную кость и зубы ложкообразной формы.

Некоторые анатомические черты совпадают с особенностями других завроподов, в частности шунозавра и туриазавра. Это подтверждено детальным сравнительным и филогенетическим анализом на основе двух независимых наборов данных.

Реклама

Анализ показал, что Jinchuanloong niedu принадлежит к эузавроподам, но не входит в группу более развитых неозавроподов. Он занимает близкое положение к ветви, которая впоследствии дала начало этой группе, и считается сестринским к кладе, включающей туриазавров и производных завроподов.

Ученые отмечают, что эта находка заполняет пробелы в эволюционной истории завроподов, особенно в северо-западном Китае, где подобные останки находят нечасто.

В то же время отдельные признаки скелета свидетельствуют, что особь могла быть еще не полностью взрослой. В частности, в хвостовых позвонках зафиксированы несросшиеся элементы, а также большое отверстие, что указывает на молодой или подвзрослый возраст. Несмотря на это, длина динозавра уже достигала около 10 метров.

