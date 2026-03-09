Находка в пещерах Нью-Мексико указывает, где искать инопланетян в Галактике

Ученые сделали открытие об уникальных микробах за пределами туристического маршрута «Карлсбадских пещер»

Реклама

Биологи обнаружили в абсолютной темноте пещер Нью-Мексико уникальные микробы, питающиеся невидимым инфракрасным светом. Это открытие доказывает, что жизнь может процветать даже на самых холодных планетах Галактики.

Об этом пишет «BBC News Украина».

Когда профессор геологии в университете Алабамы, биолог Гейзел Бартон спустилась в темноту пещеры, она совсем не предполагала, что наткнется на организмы, способные использовать свет как источник энергии. Это открытие меняет понимание фотосинтеза и расширяет представление о том, где во Вселенной может существовать жизнь.

Реклама

«Стена светилась невероятно ярким зеленым. Такого насыщенного цвета я еще не видела. И при этом микробы жили в абсолютной темноте», — вспоминает Бартон.

Открытие микробов в «Карлсбадских пещерах»

Под каменистыми каньонами пустыни Чиуауа в Нью-Мексико лежит система из 119 пещер национального парка «Карлсбадские пещеры». Известняковые структуры сформировались здесь миллионы лет назад. Самой известной является пещера Карлсбад, в которой расположен огромный Большой зал длиной почти 1,2 км.

«Попасть сюда легко, это большая известняковая пещера с обустроенными лестницами и трапами, поэтому спуститься может любой», — пояснил микробиолог из университета Упсалы Ларс Берендт.

Каждый год пещеру посещают сотни тысяч людей, но немногие из них знают, что именно здесь было сделано одно из самых интересных микробиологических открытий последних лет. В глубокой темноте исследователи нашли микроорганизмы, способные получать энергию из инфракрасного света.

Реклама

В 2018 году Берендт пригласил Бартон присоединиться к научной экспедиции в Карлсбад. Во время работы они освещали стены фонарями и заметили слой зеленых микроорганизмов — цианобактерий, которые обычно питаются солнечным светом.

«Мы спускались все глубже и глубже в пещеру. Наконец мы оказались в таком месте, где без фонарей ничего не видно. Нам пришлось пользоваться налобными фонарями, чтобы различить собственные руки, и даже тогда на стене все еще просматривался зеленый пигмент», — рассказала биолог.

Впоследствии выяснилось, что цианобактерии в пещере имеют особые типы хлорофилла — D и F. Благодаря этому они способны использовать ближний инфракрасный свет, который проникает в известняковые пещеры глубже, чем обычный видимый.

«Известняк, из которого состоит пещера, поглощает почти весь видимый свет. А для ближнего инфракрасного пещера работает как огромное зеркало», — пояснила Бартон.

Реклама

Исследования показали, что такие микроорганизмы встречаются почти во всех частях пещерной системы, но самая большая их концентрация наблюдается именно в самых темных участках.

«Мы показали, что они не просто живут здесь, а осуществляют фотосинтез в полностью защищенной среде, где, вероятно, не подвергались воздействию внешних факторов более 49 миллионов лет», — подытожил Берендт.

Ученые наткнулись на толстые зеленые биопленки глубоко внутри пещер, где нет света

Это открытие важно для поиска внеземной жизни

Ученые считают, что это открытие может иметь значение для поиска жизни за пределами Земли. Большинство звезд в нашей Галактике — это так называемые красные карлики, которые излучают преимущественно ближний инфракрасный свет.

«Они излучают много ультрафиолета, поэтому для жизни такие звезды токсичны», — пояснила Бартон.

Реклама

Ранее ученые считали, что фотосинтез возможен только в видимом свете. Однако новые исследования свидетельствуют, что некоторые микроорганизмы способны использовать и инфракрасную часть спектра.

«Большинство звезд в нашей Галактике — это звезды класса M и K. Это означает, что большинство звезд излучает ближний инфракрасный свет. И все же мы почти ничего не знаем о том, как фотосинтез и жизнь могут выживать при таком освещении», — рассказала Бартон.

Теперь она вместе с коллегами планирует новые исследования, чтобы определить минимальный уровень освещения, необходимый для такого фотосинтеза. Это может помочь астробиологам понять, возле каких звезд стоит искать потенциально пригодные для жизни планеты.

«Наша цель — выяснить, какая максимальная длина волны и минимальный уровень освещенности допускают фотосинтез. Затем можно взять 100 миллиардов потенциальных звезд, на которые можно направить телескоп, и сузить их до, скажем, 50 звезд, которые действительно могут быть пригодными для жизни», — рассказала профессор.

Реклама

«Есть очень мало способов появления кислорода в атмосфере без жизни. Поэтому если нам удастся найти кислород в атмосфере одной из таких экзопланет, это будет очень сильным сигналом о потенциальном существовании жизни», — добавила она.

К слову, потенциальная жизнь в Солнечной системе вряд ли способна на контакт, однако ученые выделяют несколько перспективных локаций. На Марсе роверы Curiosity и Perseverance ищут следы древних микробов в породах, где миллиарды лет назад была вода. Исследователи отмечают, что некоторые образцы уже имеют признаки биологических индикаторов. Особое внимание привлекают ледяные спутник Сатурна Энцелад с его подповерхностным океаном и спутник Юпитера Европа, которую вскоре будут исследовать миссии Juice и Europa Clipper. Также перспективным является Титан, где зонд Huygens зафиксировал уникальный метановый цикл и сложные молекулы, которые могут быть основой для жизни.