Находка возле реки в Китае помогла ученым раскрыть тайну 160 млн лет

Вдоль реки Янцзы в Китае ученые обнаружили окаменелость морской губки возрастом примерно 550 миллионов лет. Это открытие частично закрывает 160-миллионный пробел между прогнозами молекулярных исследований и фактическими ископаемыми находками ранних животных.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Ранее считалось, что губки появились около 700 миллионов лет назад, однако четкие ископаемые доказательства их существования датировались лишь примерно 540 миллионами лет назад. Новый образец попадает именно в этот «недостающий» временной промежуток.

Исследование провела международная команда под руководством геобиолога Шухая Сяо в сотрудничестве с Кембриджским университетом и Нанкинским институтом геологии и палеонтологии.

История открытия началась с фотографии: несколько лет назад ученый получил снимок необычной окаменелости от коллеги. После детального анализа исследователи исключили другие варианты — в частности кораллы и актинии — и пришли к выводу, что это древняя губка.

Поверхность находки покрыта характерной сетчатой структурой из повторяющихся элементов, что указывает на ее родство со стеклянными губками. В то же время ее размеры удивили исследователей: длина окаменелости составляет около 38 сантиметров, а форма тела является сложной и конической, что не соответствовало предыдущим представлениям о ранних представителях этой группы.

Ученые объясняют, что ранние губки могли быть мягкотелыми и не иметь минерализованного скелета. Именно поэтому они почти не сохранились в ископаемой летописи — такие организмы разрушались до того, как могли окаменеть. Только исключительные условия, как в случае с этой находкой, позволяли их сохранить.

Открытие также меняет подход к поиску древнейшей жизни. Исследователи считают, что необходимо обращать больше внимания на редкие геологические среды, где могли сохраниться мягкотелые организмы.

«160-миллионный промежуток в ископаемых останках губок никогда не был по-настоящему пустым. Он был населен существами, слишком мягкими и хрупкими, чтобы оставить что-то после себя при обычных условиях», — говорится в статье.

Напомним, ранее ученые обнаружили прямые доказательства того, что древние родственники млекопитающих откладывали яйца. К выводам пришли после детального сканирования окаменелости возрастом около 250 миллионов лет, найденной в Африке, что проливает свет на ранние этапы эволюции млекопитающих.