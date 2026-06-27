Самый большой обман Солнечной системы: ученые обнаружили раскаленную магму там, где должен быть вечный лед

Два ледяных гиганта Солнечной системы оказались «горячими штучками» внутри

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Уран и Нептун могут оказаться совсем не ледяными гигантами, как ученые считали многие десятилетия. В недрах этих планет вместо замерзшей воды и аммиака вероятно скрываются гигантские океаны раскаленной магмы.

Об этом пишет издание Gizmodo.

Устаревшие теории и новые исследования

Большинство современных знаний об этих двух самых отдаленных планетах базируется только на одном пролете космического аппарата Voyager 2 в восьмидесятых годах. Долгое время господствовала гипотеза, что оба мира имеют плотную атмосферу водорода и гелия. Под ней будто бы скрывается гигантская мантия со льда и твердое каменное ядро.

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Однако новое моделирование внутренних процессов этих планет полностью ломает классическую трехслойную концепцию. Исследователи обратили внимание на объекты пояса Койпера, где когда-то сформировались Уран и Нептун. Эти космические тела преимущественно состоят именно из камня, а не из льда, что ставит под сомнение традиционную теорию.

Океаны магмы вместо льда

Наиболее вероятная модель указывает на то, что планеты имеют хорошо перемешанный океан магмы с растворенным водородом на дне. При экстремально высоком давлении газообразный водород способен растворяться в магме, образуя однородную жидкость. Такое смешивание идеально объясняет уникальную плотность этих планет, которую раньше ошибочно приписывали большому количеству льда.

Теперь ученые предлагают переклассифицировать эти миры из ледяных гигантов на гигантов с магматическим океаном. Хотя для официального изменения терминологии потребуется еще много времени и дополнительных дискуссий в научном сообществе. Однако эти открытия уже сейчас помогут астрономам лучше понять строение загадочных экзопланет в Млечном Пути.

Напомним, ученые обнаружили загадочную планету в 50 световых годах от нас. Из-за приливного восхищения одна сторона экзопланеты всегда освещена светом, а другая находится в вечной тьме.

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