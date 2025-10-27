Нанесли 26 ударов: археологи выяснили, как погиб сын галицкого князя Ростислава

Череп сына галицкого князя Ростислава / © Фото из открытых источников

Археологи выяснили, что убитый в XIII веке человек, останки которого нашли еще в 1915 году в монастыре на острове Мергит в Будапеште, был Белым Ростиславовичем — венгерским князем из династии Рюриковичей и сыном галицкого князя Ростислава. Его личность впервые подтвердили с помощью анализа древней ДНК.

Исследования опубликовали в журнале Forensic Science International: Genetics.

Как погиб князь Бела Ростиславович

Ученые установили, что перед смертью князь получил 26 ранений, нанесенных по меньшей мере тремя нападающими. Следы ударов указывают, что нападение произошло одновременно по нескольким направлениям — одно атаковало спереди, двое других по бокам.

Схема повреждений на костях Белы Ростиславовича. / © Фото из открытых источников

Для убийства использовали саблю и длинный меч. На предплечьях князя обнаружили раны от самозащиты, а отсутствие повреждений на доспехах свидетельствует, что во время нападения он был без защитного снаряжения.

Ученые считают, что нападение было спланировано и имело характер жестокой расправы, что, вероятно, было следствием политического конфликта.

Кто такой Белая Ростиславович

Бела Ростиславович – представитель венгерской ветви династии Рюриковичей, сын галицкого князя Ростислава и внук венгерского короля Белы IV. Убитый в 1272 году, он был одним из претендентов на венгерский престол и близким родственником тогдашнего короля Ласло IV.

Исследование выявило, что князь имел рацион зажиточной знати, состоявший преимущественно из мяса и злаков. Изотопный анализ остатков подтвердил дату его смерти – середина XIII века.