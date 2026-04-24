Нанотехнологии против болезней: ученые создали пленку, которая разрывает вирусы на куски

Исследователи разработали материал, физически уничтожающий микробы без химии

Реклама

Ученые изобрели ультратонкую пластиковую поверхность, способную самостоятельно обезвреживать болезнетворные микроорганизмы, разрывая их внешнюю оболочку на микроскопическом уровне. Эта гибкая акриловая пленка была создана как более безопасная и долговечная альтернатива химическим антисептикам, загрязняющим окружающую среду и провоцирующим мутации патогенов.

О революционной разработке, которая может изменить подход к стерилизации поверхностей в общественных местах, подробно сообщает научное издание The Conversation.

Как работает механическое уничтожение вирусов

Вместо использования традиционных ядовитых веществ, ученые пошли по пути создания особой рельефной поверхности, вдохновляясь природными бактерицидными свойствами крыльев бабочек и цикад. Созданный ими гибкий материал покрыт миллиардами чрезвычайно мелких наностолбиков, расположенных на идеальном расстоянии в 60 нанометров друг от друга. Хотя на ощупь пленка кажется совершенно гладкой, для микромира она является настоящей ловушкой.

Реклама

При контакте с такой поверхностью патоген цепляется за эти крохотные выступы, после чего его наружная оболочка растягивается и неизбежно разрывается. Лабораторные испытания доказали, что физическая наноструктура способна уничтожить подавляющее большинство вирусных частиц (в том числе возбудителей парагриппа человека) всего за час пребывания на поверхности.

Преимущества над обычными антисептиками

Традиционные методы борьбы с инфекциями требуют постоянного нанесения дезинфекторов, которые должны оставаться влажными для эффективного действия, что не всегда возможно в реальных условиях. К тому же постоянное использование химикатов заставляет бактерии мутировать и адаптироваться к лекарству. Новая нанопленка действует исключительно механической силой, что делает невозможным появление резистентности у микробов.

«Этот новый материал предлагает дешевый и масштабируемый способ сделать такие поверхности, как телефоны или больничное оборудование, более безопасными», — отмечают авторы исследования.

Разработчики подчеркивают, что матрица для создания этого материала легко адаптируется к масштабному промышленному производству. В будущем такой пленкой можно будет покрывать практически любые контактные поверхности: от пищевой упаковки до рабочих столов в школах и офисах.

Реклама

