Напоминает Сатурн: ученые обнаружили новую гигантскую планету

Астрономы обнаружили на расстоянии в 262 световых года от Земли новую экзопланету. Она совершает полный оборот вокруг звезды красного карлика чуть больше, чем за один земной день, и в то же время здесь очень жарко. Ученые считают, что эта планета по размеру и массе напоминает Сатурн.

О новом исследовании пишет Phys.

Эта гигантская планета вращается вокруг красного карлика TOI-4860, расположенного в 262 световых годах от нас. Сама звезда имеет примерно 30% размера и массы нашего Солнца, а температура на ее поверхности составляет примерно 3000 градусов Цельсия, что почти в 2 раза меньше, чем на Солнце.

Как показали наблюдения, она имеет 0,77 диаметра Юпитера и 0,27 его массы, то есть эту планету сравнима с Сатурном.

Также астрономы считают, что вокруг звезды TOI-4860 вращается еще одна планета, по крайней мере, на это указывают предварительные данные.

Напомним, ученые в ходе исследования выяснили, что на некоторых планетах звездной системы Trappist-1, расположенной в 40 световых годах от нас, все же могла сохраниться вода. А значит, здесь могут быть условия для появления и развития жизни в том виде, в каком мы его знаем.

Читайте также: