"Нас ждет свой Чернобыль": "крестный отец" ИИ сделал жуткое предупреждение

Искусственный интеллект / © Associated Press

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Один из известнейших исследователей искусственного интеллекта и лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон предупредил, что уже в конце этого или следующего года человечество может пережить собственный «Чернобыль» из-за неконтролируемого развития ИИ.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

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Джеффри Хинтон предупредил о масштабной катастрофе из-за искусственного интеллекта

По мнению ученого, человечеству, возможно, вообще не стоило создавать эту технологию. Рано или поздно она самостоятельно или с помощью злоумышленников может вывести из строя критически важные объекты инфраструктуры.

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«Или в конце этого года, или в следующем нас ждет свой „Чернобыль“, и этого, возможно, будет достаточно, чтобы люди наконец-то обратили внимание», — заявил Хинтон.

Он пояснил, что речь идет не о ядерной аварии, а о масштабном инциденте с использованием искусственного интеллекта. Один из возможных сценариев — атака на систему производства электроэнергии или остановка финансового сектора на целую неделю. Такие события могут вызвать длительные отключения света, нарушить работу критической инфраструктуры и нанести серьезный экономический ущерб.

Хинтон также подверг резкой критике руководителей ведущих AI-компаний, обвинив их в том, что они ставят прибыль выше безопасности.

«Я думаю, что Марк Цукерберг, Илон Маск и Сэм Альтман понимают риски и им на это плевать. Они предпочитают иметь деньги. Это мое убеждение», — заявил ученый.

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Несмотря на серьезность предупреждений, Хинтон не считает ситуацию безнадежной. По его убеждению, человечество еще может повлиять на развитие событий, если приложит достаточно усилий.

«Моя интуиция дает подсказку, что мы все еще контролируем ситуацию. Мы вполне можем что-нибудь сделать. Это сработает только если приложим большие усилия, но мы вполне можем их приложить», — подытожил исследователь.

Какие угрозы искусственный интеллект может представлять для критической инфраструктуры

Одной из главных причин беспокойства Хинтона является развитие ШИ-агентов — систем, способных самостоятельно выполнять задачи и взаимодействовать с внешними ресурсами.

По словам ученого, некоторые модели уже демонстрировали способность выходить за пределы изолированных песочниц и получать доступ к внешним системам. Такое поведение он сравнивает с аварией на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году — предупредительным сигналом о более серьезных рисках.

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«Вы видите ИИ, которые делают вещи, которые люди не предполагали. Это беспокоит», — отмечал Хинтон.

Отдельно исследователь предостерег от угроз для энергетической инфраструктуры:

«Это только вопрос времени, когда ИИ самостоятельно или под руководством злоумышленников сможет саботировать нашу энергетическую инфраструктуру».

На вопрос, кто должен взять на себя ответственность за реагирование на потенциальные угрозы, Хинтон ответил достаточно резко: «Мировые лидеры, за исключением Трампа».

Сам исследователь не считает себя пессимистом по развитию технологии. Однако он неоднократно предостерег о ее возможных последствиях: массовой безработице из-за автоматизации, создания опасных вирусов, масштабных кибератак и даже угрозы существованию человечества.

Главную проблему Хинтон видит в том, что возможности ИИ развиваются быстрее, чем механизмы контроля за ним. Именно поэтому он призывает мировых лидеров не ожидать масштабной катастрофы, а уже сейчас сосредоточиться на безопасности технологии и предотвращении возможных угроз.

Напомним, ранее Джеффри Хинтон уже предупреждал об опасности стремительного развития искусственного интеллекта. Он заявлял, что человечеству нужно позаботиться о том, чтобы ИИ действительно заботился о людях, иначе последствия могут быть катастрофическими. Среди других рисков учёный называл возможность создания опасных вирусов и масштабных кибератак.

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