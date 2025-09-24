NASA анонсировало первую за 50 лет пилотируемую миссию к Луне: названа дата старта

Астронавты НАСА миссия Artemis II / © NASA

Американское космическое агентство NASA заявило, что надеется отправить астронавтов в десятидневное путешествие вокруг Луны уже в феврале 2026 года. Предварительно старт миссии был запланирован не позднее конца апреля, но теперь его планируют ускорить.

Об этом пишет BBC.

Эта миссия станет первым пилотируемым полетом к Луне за последние 50 лет и является ключевым шагом в масштабной программе Artemis, цель которой не просто вернуть людей на Луну, но и создать там долгосрочное присутствие, как плацдарм для предстоящих полетов на Марс.

Капсула Orion – дом для астронавтов на 10 дней.

Миссия Artemis II является вторым запуском в рамках программы, чья главная цель — взорвать астронавтов на Луне и, наконец, учредить там постоянную базу. Хотя этот экипаж — Рейд Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох (NASA) и Джереми Хансен (Канадское космическое агентство) — не будут высаживаться на поверхность спутника, они войдут в историю как первые люди, которые будут путешествовать за пределы низкой околоземной орбиты со времен миссии. По словам Джеффа Радигана, ведущего директора полета Artemis II, экипаж полетит дальше в космос, чем кто-либо до сих пор.

"Они полетят по меньшей мере на 9200 километров за Луну, что значительно дальше, чем летали предыдущие миссии", - сказал он.

Само путешествие, которое продлится 10 дней от старта до приземления, пройдет в космическом корабле Orion. Капсула, являющаяся домом для четырех астронавтов, является достаточно компактным помещением. Ее внутреннее жилое пространство составляет всего 9 кубических метров, что сравнимо с размерами небольшого минивэна.

Хотя площадь пола занимает всего около 4,5 квадратных метров, благодаря продуманному дизайну астронавты смогут эффективно использовать доступный объем. Они будут спать в спальных мешках, прикрепленных к стенам, а места хранения и оборудования расположены таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт и функциональность в условиях ограниченного пространства.

Капсула Orion / © NASA

Подготовка к полету и этапы миссии

Долгое и опасное путешествие начнется с запуска мощной ракеты Space Launch System (SLS), которая уже почти полностью готова к старту. По словам директора по запуску Artemis, Чарли Блэквелл-Томпсон, ракета «практически собрана и готова к полету». Осталось только завершить подготовку капсулы для экипажа, Orion и провести окончательные наземные испытания.

Сначала SLS выведет Orion на низкую околоземную орбиту с помощью двух твердотопливных ускорителей, которые отсоединятся и упадут обратно на Землю через две минуты после старта. Через восемь минут отделится основная степень, и капсула развернет свои солнечные батареи. Далее, через 90 минут, промежуточная криогенная движущая степень (ICPS) поднимет корабль на более высокую орбиту.

В течение следующих 25 часов экипаж будет проводить полную проверку всех систем. Если все будет работать безупречно, Orion отделится от ICPS и начнется «космический балет», официально известный как «демонстрация операций сближения». Астронавты вручную будут управлять маневрирующими двигателями, чтобы удаляться и приближаться к ICPS.

Эта репетиция нужна для отработки стыковочных процедур, что будет критически важно для предстоящей высадки на Луну. После этого Orion совершит так называемое «трансмесячное включение», которое направит его прямо к Луне.

Этапы миссии

Запуск: Флорида, США Переход на высокую околоземную орбиту Отделение от ракеты-носителя Основной двигатель запускается для вывода капсулы на Луну Пролет над Луной Возвращение на Землю Отделение командного модуля Приводнение: Тихий океан

Научные исследования и будущие вызовы

Миссия Artemis II также является важным научным экспериментом. Астронавты по сути станут «человеческими подопытными кроликами», поскольку ученые будут изучать влияние космического пространства на их организм. До и после полета исследователи будут выращивать образцы тканей из крови астронавтов, так называемые органоиды. Эти образцы будут сравниваться, чтобы понять, как микрогравитация и радиация повлияли на их тела.

«Мы хотим иметь возможность углубленно изучить влияние микрогравитации и радиации на эти образцы. Я, конечно, не буду рассекать астронавта! Но я могу рассекать эти маленькие образцы органоидов и действительно видеть разницу», — отметила доктор Ники Фокс, руководитель научного отдела NASA.

Успех этой миссии является решающим для определения того, как скоро NASA сможет запустить Artemis III, преследующую цель осуществить фактическую высадку на Луну. Хотя космическое агентство установило «не раньше середины 2027 года» возможной датой старта, доктор Симеон Барбер из Открытого университета считает этот термин нереалистичным. Он объясняет, что для лунной высадки требуется корабль SpaceX Starship Илона Маска, который все еще далек от готовности.

«Не раньше чем – это знакомый язык для NASA, и это означает именно это. Это самая ранняя возможность», — заметил он.

Барбер добавил, что считает такой прогноз слишком оптимистичным.

«Высадка на Луну потребует, чтобы [Starship — ред.] SpaceX доставлял астронавтов на поверхность и обратно, и мы видели в последние месяцы, что сам Starship еще должен пройти долгий путь, прежде чем он сможет достичь даже орбитального полета вокруг Земли, не говоря уже о доставке в астронавтов.

Напомним, NASA представило новых астронавтов, которые могут стать первыми людьми на Марсе . Этот 24-й набор, первый с 2021 года, состоит из шести женщин и четырех мужчин, избранных более чем из 8 тысяч претендентов.