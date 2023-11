NASA предлагает всем желающим отправить свои имена в космос на борту роботизированного корабля Europa Clipper, который улетит на спутник Юпитера Европу в октябре в 2024 году.

Об этом говорится на официальном сайте.

Кампания "Послание в бутылке" приглашает людей со всего мира подписаться под стихотворением, написанным американской поэтессой, лауреаткой Нобелевской премии Адой Лимон. Поэма соединяет два водных мира — Землю, которая стремится протянуть руку и понять, что делает мир пригодным для жизни, и Европу, которая ждет свои тайны, которые еще предстоит изучить.

In Praise of Mystery: A Poem for Europa

Arching pod noční небо inky

with black expansiveness, we point

to the planets we know, we

pin quick wishes on stars. Из earth,

we read the sky as if it is unerring book

of the universe, expert and evident.

Still, there are mysteries below our sky:

the whale song, the songbird singing

его звонят в окне wind-shaken tree.

We are creatures of constant awe,

приятный на природе, на листе и blossom,

в grief and pleasure, sun and shadow.

And it is not darkness that unites us,

не загрязняет расстояние пространства, но

offering of water, each drop of rain,

их rivulet, их pulse, их vein.

O second moon, we, too, are made

water, of vast and beckoning seas.

We, too, are made of wonders, of great

and ordinary loves, из небольших потрясающих миров,

of a need to call out through the dark.

Стихотворение "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" биде выгравировано на космическом корабле вместе с именами участников, которые будут нанесены на установленные микрочипы. В то же время стихотворение и имена преодолеют 1,8 миллиарда миль во время путешествия Europa Clipper в систему Юпитера. Europa Clipper будет запущена с космодрома Кеннеди НАСА в октябре в 2024 году, а к 2030 году он выйдет на орбиту Юпитера. В течение нескольких лет он проведет десятки облетов ледяной луны Юпитера Европы, собрав подробные измерения, чтобы определить, есть ли на Луне условия, подходящие для жизни.

NASA отправит имена всех желающих на орбиту Юпитера / Фото: twitter.com/nasa

Присоединиться к инициативе можно бесплатно по ссылке. Следует указать свое имя, фамилию, электронную почту, страну проживания и индекс.

Как только все имена будут собраны, специалисты Лаборатории микроустройств Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии с помощью электронного луча нанесут их на кремниевый микрочип размером с десятицентовую монету. Каждая строка текста имеет размер менее 1/1000 ширины человеческих волос (75 нанометров).

Напомним, ученые обнаружили два горячих Юпитера. Это массивные газовые гиганты, обращающиеся настолько близко к своим звездам, что там нет возможности появления жизни.

