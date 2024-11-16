NASA бьет тревогу: на российской части МКС пять лет продолжается утечка воздуха

На Международной космической станции (МКС), часть которой находится под контролем России, уже пять лет наблюдается утечка воздуха. Космонавты герметизируют поврежденный участок, пытаются избегать его использования, однако NASA бьет тревогу из-за возможных последствий.

Об этом сообщило издание CNN.

Проблема возникла в туннеле, соединяющем российский модуль с точкой стыковки грузовых кораблей. Хотя утечка была обнаружена еще в 2019 году, Россия до сих пор не решила проблему, и NASA предупреждает о возможных катастрофических последствиях.

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Отчет NASA, опубликованный 26 сентября 2024 г., указывает на наличие потерь воздуха и давления на тоннеле, соединяющих российский модуль с точкой стыковки грузовых кораблей. Проблему впервые заметили еще в 2019 году, однако ее масштаб резко возрос в 2024 году, когда скорость утечки достигла критического уровня. NASA обеспокоено возможностью разрушения поврежденного участка.

"(Есть, — ред.) беспокойство относительно структурной целостности протекающего модуля и возможности катастрофического сбоя", — отметил председатель Консультативного комитета агентства по МКС Боб Кабана.

Российская сторона признает необходимость ремонта и даже ищут места утечки воздуха, однако, по словам американского эксастронавта Майкла Баррата, кажется, что россияне "не верят, что катастрофический распад… реалистичен".

Тоннель, вызывающий опасения, всегда герметично закрыт. Когда на МКС прибывают корабли с запасами, его открывают лишь на время, чтобы обеспечить доступ, а затем снова герметизировать. Баррат заявил, что это "лучшее соглашение между всеми умными людьми с обеих сторон — и это то, с чем мы как команда живем".

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"Россияне считают, что дальнейшие операции безопасны — но они не могут это доказать так, чтобы удовлетворить нас. А США считают, что это опасно, но мы не можем доказать это так, чтобы удовлетворить россиян", — добавил глава Консультативного комитета агентства по МКС.

Напомним, ученые нашли доказательство существования воды на Марсе благодаря потерянному камешку.

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