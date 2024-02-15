NASA больше не получает сигналов от покинувшего Солнечную систему зонда "Вояджер-1"

Сейчас зонд путешествует в межзвездном пространстве, на расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли.

Космический зонд "Вояджер-1", одна из самых продолжительных миссий NASA, испытывает проблему с системой связи, и команда управления полетом опасается, что больше никогда не сможет восстановить с ним контакт.

Об этом в четверг, 15 февраля, сообщило издание Live Science.

Специалисты NASA работают над исправлением компьютерной ошибки, мешающей зонду передавать данные на Землю, но программные ограничения и огромное расстояние очень усложняют эту задачу.

Межзвездный зонд "Вояджер-1" в последний раз передал на Землю данные, полученные его научными приборами, еще 14 ноября 2023 года. Он получает и выполняет команды управления миссией в Калифорнии, но не может передать данные обратно на Землю.

Сейчас зонд путешествует в межзвездном пространстве, на расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли, за пределами Солнечной системы.

"Это было бы величайшим чудом, если бы мы смогли восстановить связь", — сказала координатор миссии "Вояджер" Сюзанна Додд.

С момента запуска 5 сентября 1977 года зонд Вояджер-1 удалялся от Солнца со скоростью примерно 17 км/с, а в 2012 году он вошел в межзвездное пространство, покинув пределы Солнечной системы и стал первым космическим кораблем, которому это удалось.

"Вояджер-1" на данный момент является самым удалённым в космосе объектом, созданным человеком.

Зонд обычно передает данные на Землю с помощью своей системы полетных данных, одного из трех компьютеров, которые он имеет на борту. Но очевидная ошибка в одной из его подсистем, модуле телеметрической модуляции (TMU), привела к тому, что на Землю передавались бесконечные строки 0 вместо обычного двоичного кода 0 и 1.

К сожалению, исправление этой ошибки оказывается сложной задачей из-за удаленности от зонда. После отправки команды команда управления полетом должна ждать 45 часов, прежде чем зонд сможет ответить. А поскольку зонд был разработан и изготовлен в 1970-х годах, большинство технологий на борту устарели.

“Людей, которые строили этот аппарат, уже нет в живых. Они оставили нам достаточно хороший набор инструкций, но большинство из них написано на бумаге, поэтому мы проводим своеобразную археологическую работу, ищем документы”, – объяснила Додд.

Если NASA не удастся восстановить связь с "Вояджером-1", у агентства останется еще один межзвездный зонд. Зонд-близнец "Вояджер-2" покинул Солнечную систему в 2018 году и сумел сохранить контакт с Землей. Кроме того, на рубеже 2040-х годов еще один зонд NASA, New Horizons, тоже должен выйти за пределы Солнечной системы.

Напомним, зонд NASA под названием Parker Solar Probe 24 декабря 2024 попытается прикоснуться к Солнцу. Общая стоимость такой станции составляет $1,5 миллиарда, она защищена оболочкой из углепластика, что позволяет выдерживать высокую температуру.

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