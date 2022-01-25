NASA готовит миссию для исследования "адского мира" по соседству с Землей

NASA готовит миссию для исследования "адского мира" по соседству с Землей

Американские аппараты в 2028-2030 годах отправятся изучать Венеру.

В лаборатории реактивного движения NASA работают над подготовкой миссии на Венеру, где космическим аппаратом придется выживать в условиях экстремальных температур и атмосферного давления планеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

В сообщении напомнили, что Венера является самой близкой к Земле планетой, однако условия на ней напоминают сущий "ад".

“Две новые миссии программы Discovery по изучению нашего соседа имеют целью выяснить, как Венера стала “адским миром”, имея так много характеристик, подобных земным, и, возможно, будучи первым пригодным для жизни миром в Солнечной системе с океаном и климатом, напоминающим земные условия”, — отметили в NASA.

Для исследования Венеры американцы отправят два космических аппарата.

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DAVINCI+ будет измерять состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она сформировалась и эволюционировала, а также определит, был ли на планете когда-нибудь океан. Миссия состоит из сферы спуска, которая погрузится в толщу атмосферу планеты, производя точные измерения благородных газов и других элементов, чтобы понять, почему атмосфера Венеры является "теплицей".

Кроме того, DAVINCI+ сделает первые фотографии с высоким разрешением уникальных геологических объектов Венеры, известных как "тессеры", сравнимые с континентами Земли, и свидетельствующие о том, что Венера имеет тектонику плит.

Миссия VERITAS нанесет на карту поверхность Венеры, чтобы определить геологическую историю планеты и понять, почему она развивалась иначе, чем Земля. Вращаясь вокруг Венеры, с помощью радара VERITAS будет фиксировать высоту поверхности почти над всей планетой, чтобы создать 3D реконструкцию топографии и выяснить, продолжаются ли на Венере такие процессы, как тектоника плит и вулканизм.

VERITAS также будет наносить на карту инфракрасные излучения с поверхности Венеры, чтобы отразить ее тип породы, который в основном неизвестен, и определит, выбрасывают ли активные вулканы водяной пар в атмосферу.

Напомним, ранее китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанье-5" в 2020 году.

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