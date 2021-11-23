NASA готовится к столкновению космического корабля и астероида: угрожает ли он Земле

NASA готовится к столкновению космического корабля и астероида: угрожает ли он Земле

Стоимость миссии 350 миллионов долларов.

Ракета против астероида — NASA готовится столкнуть с небесным телом космический корабль, который будет лететь со скоростью 24 тысяч километров в час.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 23 ноября.

Целью является астероид "Диморфос". Его диаметр около 160 метров. Он не угрожает Земле, но является идеальным кандидатом для испытаний, потому что за ним удобно наблюдать из наземных телескопов.

Запуск космического корабля NASA состоится 24 ноября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Если все пойдет по плану, он столкнется с астероидом в конце сентября следующего года на расстоянии почти 11 миллионов километров от Земли.

Цель миссии не разрушить астероид, а изменить его орбиту. Ученые хотят выяснить, можно ли таким образом скорректировать курс небесного тела.