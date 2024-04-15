NASA готовится сделать важное заявление о Марсе

NASA намерено сообщить о происходящем с программой Mars Sample Return и какие будут сделаны дальнейшие шаги. Это миссия о доставке образцов марсианской породы на Землю.

Об этом пишет ScienceAlert.

С февраля 2021 года марсоход Perseverance занимается исследованием кратера Езеро на Марсе и часть его миссии состоит в сборе интересных образцов местной породы, которые должны быть доставлены на Землю другим космическим аппаратом. На самом деле, в программе Mars Sample Return будут задействованы сразу несколько аппаратов, которые благодаря командной работе должны решить поставленную задачу.

Согласно заявлению NASA, доставка образцов горной породы с Марса является главной целью исследований этой планеты на протяжении последних нескольких лет. Посредством образцов ученые смогут понять геологическую историю Марса, эволюцию его климата и подготовиться к предстоящей высадке астронавтов на Красную планету. Также изучение образцов поможет NASA выяснить, существовала ли жизнь на Марсе.

Пока план программы Mars Sample Return предусматривает запуск орбитального аппарата в 2027 году, запуск посадочного аппарата в 2028 году и доставку образцов на Землю в 2033 году. Вероятно, у NASA есть способ уложиться в эти сроки. Но все станет известно после официального заявления.

Ранее исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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