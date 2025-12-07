NASA обнародовало новые фото межзвездного объекта 3I/ATLAS перед его сближением с Землей

Космос / © pixabay.com

NASA и ESA обнародовали новые снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая готовится к ближайшему сближению с Землей 19 декабря. Фотографии демонстрируют активность кометы после ее пролета мимо Солнца и приближения к Марсу.

О новых наблюдениях сообщили космические агентства NASA и Европейское космическое агентство (ESA), пишет Live Science

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта в конце июня 2025 года и подтверждена в июле как третий известный объект межзвездного происхождения. В течение последних месяцев она пролетала через внутреннюю часть Солнечной системы со скоростью около 210 000 км/ч (130 000 миль/ч).

Комета уже максимально сблизилась с Солнцем и Марсом в октябре, выбрасывая значительные объемы газа и пыли, что повысило ее яркость. Ближайшее прохождение мимо Земли состоится 19 декабря на расстоянии примерно 270 миллионов км (170 миллионов миль), что почти вдвое больше, чем расстояние до Солнца.

Космические телескопы Hubble и Juice сделали новые фотографии кометы. Снимок Hubble, полученный 30 ноября, четко показывает ядро кометы и ком - газопылевую оболочку, формирующую ее хвост. На фоне звезд заметны полосы, вызванные движением кометы во время наблюдения.

Как объясняют в NASA, комета становится ярче при приближении к Солнцу, поскольку лед сублимируется, образуя газовый хвост. Самая горячая сторона кометы, обращенная к Солнцу, выбрасывает струи газа и пыли, которые видны на новом снимке.

В конце июля, первый снимок Hubble показал лишь небольшое размытое пятно. Тогда ученые оценили размер кометы в диапазоне от 440 м до 5,6 км в ширину, что делает ее вероятно самым большим межзвездным объектом, наблюдаемым на сегодня.

Новые данные со свежих снимков, включая информацию о составе, пока не опубликованы, однако ожидается их представление в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали о том, что комета 3I/ATLAS, приближаясь к Солнцу, начала извергать ледяные и пылевые струи.Новые исследования свидетельствуют, что по составу она очень похожа на транснептуновые объекты нашей планетной системы.