NASA ищет новых астронавтов для полетов на Луну: обещают космическую зарплату

NASA планирует создать базу на Луне / © Daily Mail

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Американское космическое агентство NASA открыло новый набор в команду астронавтов.

Об этом пишет Geekspin.

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Годовая стартовая зарплата для новых астронавтов составляет 164 395 долларов. Это более чем вдвое превышает средний годовой заработок в США, который, по приведенным данным, составляет примерно 64 220 долларов.

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Подать заявку на участие в отборе можно до завершения 3 декабря по восточному времени США.

Заместитель администратора NASA Мэтт Андерсон призвал желающих воспользоваться возможностью и присоединиться к американской космической программе.

«Окно открыто. Миссия ждет. И единственное, чего не хватает величайшему приключению, в которое когда-либо отправлялось человечество, — это вы», — заявил он.

В то же время, претендентам придется соперничать с большим количеством кандидатов. Предыдущий набор агентство проводило в 2024 году: тогда NASA получило более 8 тысяч заявок, но отобрало всего десять человек.

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За всю историю начавшейся в середине XX века американской космической программы NASA выбрало для подготовки 370 астронавтов. Новые кандидаты должны пополнить действующую команду, в составе которой находятся 32 астронавта.

Ранее сообщалось, что NASA обнародовало амбициозный план по созданию полноценной базы на Луне до 2032 года.

Мы ранее информировали, что экипаж Artemis II установил новый рекорд дальнего полета людей от Земли, достигнув максимального расстояния около 406,8 тысячи километров.

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