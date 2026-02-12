NASA могла найти жизнь на Марсе еще в 1976 году и уничтожить ее: что известно

Астроном Карл Саган стоит рядом с моделью посадочного модуля «Викинг» / © NASA

Новое исследование предполагает, что посадочные модули NASA «Викинг» могли обнаружить микробные признаки жизни на Марсе еще во время экспериментов 1976 года. Ученые считают, что результаты миссии могли быть неправильно интерпретированы, а потенциальные марсианские организмы — погибнуть из-за условий проведения тестов.

Об этом сообщило издание Iflscience.

В июле и сентябре 1976 года аппараты программы «Викинг» совершили посадку на поверхность Красной планеты. Они впервые передали детальные снимки марсианского ландшафта и провели биологические тесты почвы. Один из экспериментов предусматривал добавление к образцам питательного раствора с радиоактивно меченым углеродом: если бы в почве были микроорганизмы, они должны были бы переработать вещества и выделить газ с радиоактивным CO₂.

Во время первого теста прибор зафиксировал значительное высвобождение радиоактивного 14CO₂. Также наблюдали выделение кислорода и обмен CO₂ после увлажнения почвы. Однако последующие попытки не дали роста показателей, которого ожидали бы в случае активного микробного метаболизма. В итоге тогдашняя команда миссии пришла к выводу, что органических соединений на Марсе не обнаружено, а результаты могли быть вызваны химическими процессами или земным загрязнением.

Новый анализ ставит это под сомнение. Исследователи обращают внимание, что посадочный модуль «Феникс» обнаружил в марсианском грунте перхлораты. Позже было показано, что под воздействием перхлоратов органические соединения могут разрушаться с образованием хлорированных органических веществ — именно такие следы в свое время зафиксировал «Викинг». Это может свидетельствовать не об отсутствии органики, а наоборот — о ее наличии.

Авторы также предполагают, что возможные марсианские микроорганизмы могли находиться в состоянии покоя и активироваться только при наличии влаги и тепла. В таком случае избыток воды, добавленный во время эксперимента, мог их уничтожить. В качестве гипотезы команда предлагает модель бактериального автотрофа, который дышит накопленным кислородом и способен фиксировать углерод даже при минимальном количестве водяного пара. Эту потенциальную форму жизни исследователи назвали BARSOOM — по фантастическому названию Марса в романе Эдгара Райса Берроуза «Принцесса Марса».

В то же время авторы подчеркивают: их работа не является доказательством существования жизни на Марсе. Речь идет о попытке возобновить научную дискуссию вокруг данных 1976 года.

