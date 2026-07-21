NASA могло найти жизнь на Марсе еще 50 лет назад, но произошло неожиданное

Марс / © Unsplash

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Через полвека после исторической миссии «Викинг» ученые снова вернулись к одному из самых громких вопросов космических исследований. Часть исследователей считает, что аппараты NASA могли зафиксировать признаки жизни на Марсе, однако тогда эти результаты были отвергнуты из-за другой интерпретации данных.

Об этом пишет «Cikavosti».

В 1976 году посадочные модули Викинг 1 и Викинг 2 впервые провели полноценные биологические эксперименты непосредственно на поверхности Марса.

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На борту работали три эксперимента по поиску жизни. Два из них не дали убедительных результатов, однако третий Labeled Release продемонстрировал реакцию, которую его автор Гилберт Левин считал возможным признаком деятельности микроорганизмов.

Почему тогда решили, что жизнь нет

Решающим аргументом стал другой прибор — газовый хроматограф-масс-спектрометр (GCMS). Он не обнаружил органические молекулы в исследованных образцах почвы.

Именно поэтому большинство ученых тогда пришли к выводу, что положительный сигнал биологического эксперимента имел небиологическое происхождение.

В последние годы марсоходы NASA не раз находили на Марсе органические молекулы. Это вынудило часть ученых снова пересмотреть архивные результаты миссии «Викинг».

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Некоторые исследователи предполагают, что тогдашние инструменты не могли выявить все органические вещества, а положительные результаты биологического эксперимента могли быть преждевременно отвергнуты.

В то же время другие специалисты отмечают, что до сих пор нет убедительных доказательств существования жизни на Марсе, а необычные реакции могли быть вызваны химическими процессами в марсианской почве.

Исследователи отмечают, что архивы миссии «Викинг» и сегодня остаются ценным источником информации. Новые технологии позволяют по-другому анализировать результаты экспериментов, проведённых почти 50 лет назад.

Ученые также обращают внимание, что предстоящие миссии должны учитывать риск занесения земных микроорганизмов на Марс, ведь это может осложнить поиск подлинных признаков внеземной жизни.

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Несмотря на новые дискуссии, ни одного признания подтверждения существования жизни на Марсе пока нет. Однако результаты миссии «Викинг» продолжают оставаться предметом активных научных дебатов относительно возможной прошлой или современной жизни на Красной планете.

Напомним, новый снимок марсохода NASA спровоцировал споры о развалинах инопланетной цивилизации. Известный уфолог считает, что марсоход зафиксировал руины сооружения с дверным проемом, похожим на старинное жилище разумных существ.

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