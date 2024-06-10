NASA начинает поиск инопланетных обитаемых миров: что известно о миссии

Внеземные цивилизации находятся гораздо дальше в космосе, и мы пока их не можем обнаружить.

Многие ученые с оптимизмом смотрят на перспективу обнаружить признаки жизни в далеких мирах в обозримом будущем — возможно, даже в ближайшие несколько лет. NASA приступило к разработке необходимой базовой технологии. Речь идет об ультрасовременном космическом телескопе, необходимом для поиска инопланетных миров, похожих на Землю.

Об этом пишет Science Alert.

"Обсерватория обитаемых миров" (HWO) — миссия по запуску большого космического телескопа, основной целью которого будет прямое получение изображений планет земного типа вокруг звезд, как наше Солнце. Предполагается, что телескоп сможет изучать атмосферу планет на предмет химических признаков жизни.

В настоящее время миссия находится на ранней стадии планирования, а рабочие группы только изучают научные цели и способы их достижения. Предыдущие исследования, сосредоточенные на имеющихся экзопланетах, показали, что каждая пятая звезда потенциально имеет на орбите планету, похожую на Землю.

Вся миссия поиска жизни во Вселенной в целом основывается на том, что эта жизнь будет чем-то похожа на нашу. Однако вполне вероятно, что во Вселенной существует жизнь, в основе которой лежит совсем другая химия. И все же, если мы хотим найти инопланетную жизнь, нам следует начинать поиски с того, что могло бы походить на нашу.

В то же время другие исследователи ведут свои поиски поближе – среди планет нашей собственной Солнечной системы.

Самым вероятным местом для жизни является один из ледяных спутников Юпитера, Европа. Трещины на ее ледяной поверхности напоминают полосы тигра, а под ней есть океан, выбрасывающий в космос клубы водяного пара.

Напомним, ранее Пентагон объявил о создании новой группы по расследованию сообщений о присутствии НЛО.

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