NASA нарушило молчание: что известно о серии загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с НЛО

NASA прокомментировала потерю своих сотрудников, связываемых с НЛО / © pexels.com

Власти США начали масштабное федеральное расследование по поводу загадочного исчезновения и гибели одиннадцати выдающихся американских ученых, большинство из которых имели доступ к секретным космическим или ядерным программам. К этому делу непосредственно причастно и космическое агентство NASA, которое впервые прокомментировало потерю своих сотрудников на фоне общественных опасений относительно угрозы национальной безопасности.

О ходе следствия и реакции ведомства на конспирологические теории относительно НЛО пишет Gizmodo.

Заявление NASA и угроза безопасности

Официальный представитель NASA Бетани Стивенс заявила, что агентство активно сотрудничает с правоохранительными органами по делу пропавших ученых. По ее словам, в настоящее время внутри ведомства нет никаких признаков того, что эти инциденты угрожают национальной безопасности, однако NASA гарантирует полную прозрачность в ходе следствия.

В то же время глава Комитета по вопросам надзора Палаты представителей США Джеймс Коммер выразил серьезную обеспокоенность. Он предположил, что за этими событиями может стоять организованное преступное намерение, ведь все 11 специалистов работали в стратегически чувствительных областях: от безопасности ядерного оружия и космических миссий до термоядерной энергетики и передовых военных технологий.

Загадочные потери в Лаборатории реактивного движения

В центре внимания оказались три сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). В частности, 60-летняя инженер аэрокосмической отрасли Моника Хасинто Реза бесследно пропала летом 2025 года во время туристического похода в округе Лос-Анджелес.

Кроме того, умерли еще два опытных специалиста: старший радиоинженер Фрэнк Майвальд (летом 2024 года) и ученый Майкл Дэвид Гикс, который изучал кометы и работал над проектами планетарной защиты (летом 2023 года). Официальные причины их смерти до сих пор не обнародованы, однако следователи пока не обнаружили прямую связь между этими тремя случаями, кроме общего места работы.

Слухи об НЛО и целенаправленные убийства

Отсутствие публичной информации породило волну конспирологических теорий в социальных сетях. Исчезновение Моники Резы начали связывать с генералом ВВС США в отставке Уильямом Маккасландом, который также пропал без вести в феврале 2026 года. Слухи основываются на том, что ранее генерал командовал исследовательской лабораторией на авиабазе Райт-Паттерсон, которая десятилетиями фигурирует в легендах о сокрытии обломков НЛО.

Напряженность подогревает и тот факт, что двое других ученых из этого списка — исследователи из Массачусетского технологического института и Калтеха — погибли в результате целенаправленных вооруженных нападений. Хотя доказательств общего мотива для всех одиннадцати инцидентов пока нет, правоохранители продолжают искать возможные закономерности.

Напомним, конгрессмен Тим Берчетт видит четкую связь между загадочными смертями и исчезновениями ведущих ученых, которые работали над секретными проектами. Он подчеркнул, что некоторые их исследования могут быть связаны с теориями о внеземных технологиях.