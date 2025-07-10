NASA не может защитить Землю от столкновения с астероидом: неожиданные результаты миссии DART

Миссия NASA DART обнаружила неожиданное движение отломков астероида

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Новое исследование Университета Мэриленда, опубликованное в The Planetary Science Journal, выявило, что в 2022 году, когда космический аппарат NASA DART успешно изменил орбиту астероида Dimorphos, результаты столкновения оказались значительно сложнее, чем прогнозировалось, из-за непредсказуемой траектории разлета.

Об этом сообщает Mashable.

Когда в сентябре 2022 года космический корабль NASA размером с торговый автомат попал в астероид Dimorphos, миссию DART (Double Asteroid Redirection Test) быстро объявили победой. Столкновение действительно изменило орбиту невинного спутника Dimorphos на 33 минуты.

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Однако новое исследование показало, что результаты этого теста значительно менее очевидны, чем представлялось. Dimorphos не просто пошатнулся — он отскочил, слегка сошел с оси и изменил свой наклон после столкновения, разбросав обломки в неожиданных направлениях.

Некоторые из этих камней были размером с пикапы, двигались со скоростью до 186 км/ч и имели импульс, в три раза больше импульса космического аппарата, попавшего в астероид. Этот хаотический результат может стать проблемой, если землянам когда-нибудь придется использовать этот метод для реального спасения планеты.

«Мы добились успеха… в изменении его орбиты. Но хотя прямой удар космического аппарата DART повлек за это изменение, выброшенные валуны дали дополнительный толчок, который был почти таким же по силе», — отметил Тони Фарнем, ведущий автор исследования.

Используя изображения из LICIACube, миниатюрного космического аппарата, предоставленного Итальянским космическим агентством, команда Фарнема создала 3D-карту последствий столкновения и отследила 104 отлетевших от Dimorphos валуны.

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Данные показывают, что значительная часть сдвинувшей астероид силы происходила не от удара DART, а от разлета камней и пыли. Группа больших валунов была выброшена почти перпендикулярно направлению удара, чего никто не ожидал.

Хотя нет известных астероидов, находящихся на курсе столкновения с Землей, ученые следят за почти 40 000 крупных объектов. Понимание того, как разворачивается удар — куда идет энергия, как движутся обломки и какие части астероида реагируют — поможет NASA целиться в космические мишени в будущем. Но если сегодня Земле грозило столкновение с большим астероидом уже сегодня, NASA не могло гарантировать защиту планеты.

«Можете думать об этом как о космическом бильярде. Мы можем не попасть в лузу, если не учтем все переменные», — подчеркнула соавтор исследования Джессика Саншайн.

Напомним, у NASA отсутствует стратегия для защиты планеты от потенциальных угроз из космоса.

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