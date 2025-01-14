NASA обнаружили замороженные "фасолины" на Марсе: как это поможет раскрыть тайны климата планеты

Это открытие может предоставить важную информацию о том, могла ли вода существовать на Марсе достаточно долго для поддержания жизни.

Спутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал уникальные снимки песчаных дюн в северном полушарии Марса, покрытых инеем из углекислого газа. Фото, сделанное в сентябре 2022 года, опубликовано в декабре 2024-го. Эти марсианские дюны, получившие название "замороженные фасолины", остаются неподвижными в течение зимы из-за защитного слоя инея, блокирующего ветер и останавливающего перемещение песчинок.

Об этом пишет Livescience.

Обычно дюны на Марсе и Земле меняют свою форму под влиянием ветра, но заморозка углекислого газа не позволяет дюнам "мигрировать" до весны. Это открытие может предоставить важную информацию о том, могла ли вода существовать на Марсе достаточно долго для поддержания жизни.

Была ли вода на Марсе

Исследование замороженных дюн помогает ученым понять, существовала ли жидкая вода на Марсе в прошлом. Хотя современный иней состоит в основном из углекислого газа, он указывает на возможные периоды, когда климат планеты поддерживал более плотную атмосферу.

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На Марсе наклон оси вращения значительно изменяется в течение миллионов лет. В периоды сильного наклона атмосфера могла становиться гуще благодаря сублимации углекислого льда. Это создавало условия для длительного существования жидкой воды, что в свою очередь повышало вероятность возникновения микробной жизни.

Что могут рассказать эти дюны

Изучение инея на дюнах помогает ученым понять, как изменялись условия на Марсе на протяжении его истории. Это также может дать подсказки о том, как климат меняется в зависимости от сезонов.

Когда Марс обладал более плотной атмосферой, она могла удерживать воду в жидком состоянии в течение длительных периодов. Это означает, что Марс мог быть пригоден для жизни. Исследование современных и давних климатических процессов позволяет ученым делать более точные прогнозы о прошлом планеты и повышает шансы обнаружить следы микробной жизни.

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Почему это открытие важно

Понимание того, как инеи из углекислого газа появляются и исчезают, позволяет исследователям лучше изучать марсианские геологические образования и климатическую историю планеты. Это открытие также помогает распознать периоды, когда климат Марса мог поддерживать стабильную жидкую воду.

Если такие условия действительно существовали, это означает, что Красная планета могла быть домом для микробной жизни. Полученные данные помогают понять, как именно эволюционировал Марс и где искать следы возможной жизни.