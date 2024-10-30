NASA обнаружило на Марсе таинственные зеленые пятна – вероятные признаки древней инопланетной жизни (фото)

Ровер NASA Perseverance находится на Марсе около четырех лет.

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на планете таинственные зеленые пятна, которые могут свидетельствовать об инопланетной жизни. Ровер наткнулся на новую тайну в регионе "Змеевидные пороги", где в марсианском песке обнаружил признаки гибели и разложения органических веществ вроде микробной жизни.

Об этом сообщает The Sun.

Марсоход взял образец верхнего слоя реголита в обнажении красной скалы под названием "Уоллес Батт".

Фото: NASA JPL Caltech

"Одним из самых больших сюрпризов для команды марсохода стало наличие серовато-зеленых пятен, состоящих из темных ядер с нечеткими светло-зелеными ободками", — пояснили в NASA.

Как поясняют специалисты, такие зеленые пятна можно обнаружить на так называемых "красных пластах" Земли – участках осадков, куда содержащая железо вода прошла через фильтр и в конце концов затвердела в камень.

Более того, сочетание серы и железа также может вызвать эти "нечеткие, светло-зеленые ободки". Состав этих зеленых марсианских скал "останется загадкой", пока люди-исследователи не смогут достичь планеты где-то в 2030-х годах.

Известно, что ровер NASA собирал образцы горных пород в регионе под названием "Яркий ангел". Ученые считают, что это то место, где когда-то протекала древняя река, питавшая пресной водой кратер Езеро миллиарды лет назад.

Кратер Езеро был в центре внимания NASA на протяжении многих лет, поскольку эксперты считают, что у них есть лучшие шансы найти остатки древней инопланетной жизни.

Сейчас Perseverance совершает крутой подъем с кратера, где он находится с 2021 года.

Раньше речь шла о том. что марсоход Perseverance зафиксировал объект, напоминающий высушенную человеческую голову, якобы разлагающуюся и отделенную от тела.

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