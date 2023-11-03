NASA обнаружило новую планетарную систему: что о ней известно

Космический телескоп Kepler обнаружил семь новых планет в планетарной системе под названием Kepler-385. Они вращаются вокруг далекой звезды, отдающей им больше радиационного тепла, чем наше Солнце в своей системе.

Об этом сообщает NASA.

В центре системы Kepler-385 находится похожая на Солнце звезда, примерно на 10% больше и на 5% горячее нашего светила. Две внутренние планеты несколько больше Земли и, скорее всего, каменистые с тонкой атмосферой. Остальные пять планет — с радиусом примерно вдвое больше земного, у них может быть плотная атмосфера.

Ранее ученые выяснили, что таинственные аномалии у ядра Земли могут быть остатками планеты размером с врезавшуюся в нашу планету Марс. По мнению ученых, примерно через 100 миллионов лет после образования Солнечной системы, планета под названием Тея врезалась в Землю. Столкновение расплавило большую часть Земли и Теи. На орбиту выбросило огромное количество пыли и камней — так появилась Луна.

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