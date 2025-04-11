NASA объявило конкурс для всех желающих на $3 млн: какие условия

Космический корабль NASA / © Associated Press

Реклама

NASA заплатит 3 миллиона долларов тому, кто предложит технологию для решения необычной проблемы: переработка фекалий и других человеческих отходов в космосе.

Конкурс LunaRecycle Challenge космического агентства призывает представителей общественности предложить технологические средства переработки фекалий, мочи и рвоты астронавтов на Луне и во время продолжительных космических полетов.

Сейчас на Луне хранится 96 мешков с человеческими отходами, которые оставили астронавты из миссий «Аполлон», и цель LunaRecycle Challenge — не допустить пополнения этого вонючего космического хранилища.

Реклама

Выбранная технология будет использована в будущих космических миссиях, в частности, гипотетические долгосрочные аванпосты на Луне.

«NASA стремится к постоянному исследованию космоса. Готовясь к будущим пилотируемым космическим миссиям, необходимо рассмотреть, как можно минимизировать различные потоки отходов, в том числе твердые отходы, а также как отходы можно хранить, перерабатывать и утилизировать в космической среде, чтобы вернуть на Землю как можно меньше отходов или вообще не возвращаться на Землю.

Теперь NASA рассматривает первый раунд предложений, чтобы решить, какие из них перейдут к следующему этапу конкурса. Команда, которая займет первое место, получит 3 миллиона долларов.

Напомним, недавно спутник NASA зафиксировал уникальное явление в океане — почти идеально круглое облачное кольцо диаметром 450 км.