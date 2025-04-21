NASA объявило миллионный конкурс на лучший способ утилизации человеческих отходов на Луне

Луна. / © Associated Press

Реклама

Американское космическое агентство NASA объявило масштабный конкурс LunaRecycle Challenge с призовым фондом в 2,7 миллиона евро для разработчиков инновационных методов утилизации человеческих фекалий на Луне.

Как сообщает BILD, на лунной поверхности до сих пор остаются 96 пакетов с отходами жизнедеятельности астронавтов, участвовавших в миссиях "Аполлон" в период с 1969 по 1972 годы. Эти пакеты были оставлены для облегчения веса лунного модуля при возвращении на Землю с образцами грунта.

Теперь NASA стремится найти эффективное решение для утилизации не только этих "исторических" отходов, но и будущего мусора, который неизбежно появится с созданием лунных баз. Целью конкурса является поиск способов уменьшения объема отходов, их безопасного хранения, переработки и повторного использования без необходимости возвращения на Землю или с сокращением до минимума.

Реклама

Конкурс LunaRecycle Challenge состоит из двух этапов. Первый этап Prototype Build Track уже завершился в марте и был сосредоточен на существующих отходах. Второй этап, Digital Twin Track, в скором времени начнется и предусматривает разработку полноценной системы управления отходами для будущих космических миссий.

Особым условием конкурса является потенциальная полезность разработанных технологий не только в космосе, но и для решения экологических проблем на Земле.