NASA опубликовало "марсианскую песню": как звучит Красная планета

Аудиозапись сделали 22 февраля 2021 года. Фоновые звуки ровера удалили.

Национальное управление по аэронавтике (NASA) показало Марс на панорамном изображении со звуком.

Видео "марсианской песни" 9 июня опубликовала Лаборатория реактивного движения NASA.

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Новое изображение получили благодаря марсоходу NASA Perseverance. Для того, чтобы отобразить 360-градусную панораму, аппарат использовал свою систему визуализации, которая называется Mastcam-Z. Чтобы получить единое изображение, в управлении объединили 950 фотографий, которые делал марсоход в период с 15 по 26 апреля.

Ученые сообщают, что пока марсоход уже завершил все начальные испытания и тестовые полеты своего вертолетного дрона, и с начала лета приступил к своим основным задачам. Так, например, в течение нескольких ближайших месяцев Perseverance будет исследовать дно одного из кратеров. Из него осуществят забор проб для транспортировки на Землю во время следующей миссии. Известно, что данный кратер более трех миллиардов лет назад был озером.

Напомним, NASA впервые за более чем 30 лет вернется на Венеру для поиска фосфина. Фосфин мог образоваться на Венере как продукт жизнедеятельности живых организмов.

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