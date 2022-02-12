NASA опубликовало первое изображение с телескопа "Джеймс Уэбб": фото

Ранее сообщалось, что аппарат предоставит первые научные данные в июне.

NASA опубликовало первое изображение, зафиксированное телескопом "Джемс Уэбб" (James Webb), который в январе этого года вышел на окончательную орбиту в полутора миллионах километров от Земли.

Об этом говорится на сайте космического агентства США.

Отмечается, что для получения этого изображения соединили 18 "точек", полученных в результате отображения света сегментами ненастроенного основного зеркала на вспомогательные и детекторы NIRcam.

В NASA уточнили, что за месяц инженеры настроят составные части зеркала так, чтобы все 18 изображений соединились в одну звезду.

Напомним, 25 января самый большой телескоп NASA "Джеймс Уэбб" (James Webb) вышел на окончательную орбиту в полутора миллионах километрах от Земли. Его главная миссия – наблюдать за глубинами Вселенной. "Джеймс Уэбб" самый дорогой космический телескоп NASA стоимостью в десять миллиардов долларов.

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