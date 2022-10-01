NASA опубликовало подробные фото столкновения с астероидом Диморфос

Космические телескопы Hubble и Webb одновременно зафиксировали уникальный эксперимент, во время которого аппарат NASA целенаправленно врезался в небольшое небесное тело, чтобы изменить его орбиту.

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало три разных фотографии, которые демонстрируют столкновение космического аппарата миссии DART и астероида Диморфос, которое произошло в ночь на 27 сентября в 2:14 по киевскому времени.

Снимки доступны для просмотра на официальном сайте NASA.

Первая фотография – это вид с передней камеры DART, верхняя правая – из космического телескопа Hubble, а нижняя правая – сделана космическим телескопом Джеймса Уэбба.

Все эти фотографии помогут ученым узнать больше о маленьком астероиде Диморфосе, который принял удар, в результате которого образовался немалый кратер. От удара потоки камней и грязи улетели в космос, на последних фотографиях они выглядели как яркие лучи.

"Впервые Уэбб и Хаббл одновременно сделали снимки одной цели в космосе: астероид, с которым столкнулся космический корабль после путешествия в семь миллионов миль (11,3 млн. км)", — сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Общие наблюдения Уэбба и Хаббла позволят ученым получить знания о природе поверхности Dimorphos, сколько материала было выброшено в результате столкновения и как быстро происходил выброс.

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Кроме того, Уэбб и Хаббл зафиксировали удар в разных длинах волн света – Уэбб в инфракрасном диапазоне, а Хаббл – в видимом.

Наблюдение за ударом в широком спектре длин волн выявит распределение размеров частиц в расширяющемся облаке пыли, помогая определить, выбросило ли оно много больших кусков или преимущественно мелкую пыль.

Сочетание этой информации вместе с наблюдениями наземного телескопа поможет учёным понять, насколько эффективно кинетический удар может изменить орбиту астероида.

Ученые не узнают о точном изменении орбиты астероида до ноября. Хаббл и Уэбб будут продолжать наблюдение за Диморфосом и его спутником Дидимосом в течение следующих нескольких недель.

Напомним, эксперимент NASA – испытание планетарной защиты – стоит 325 млн долларов и отвечает на несколько ключевых вопросов, один из которых: спасение человеческой цивилизации на планете в случае приближения опасного астероида.

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