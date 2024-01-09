NASA откладывает исторические полеты людей на Луну: что произошло

Несколько миссий состоятся позже, чем планировалось.

NASA намерено отложить свои следующие несколько миссий на Луну.

Об этом пишет Reuters.

По словам четырех людей, знакомых с планами агентства, такое решение приняли из-за технических препятствий с разными космическими кораблями, которые оно намерено использовать, чтобы туда добраться.

Ожидается, что космическое агентство США объявит о своих планах 9 января, после нескольких месяцев отслеживания прогресса с подрядчиками и рассмотрения изменений в программе "Артемида" (Artemis) — многомиллиардной программе, содержащей возвращение первых астронавтов на Луну со времени последней миссии "Аполлон" в 1972 году.

Ожидается, что вторая миссия NASA "Артемида" будет перенесена за пределы запланированной цели на конец 2024 года после того, как во время вибрационных испытаний были выявлены проблемы с батареями капсулы экипажа "Орион", построенной Lockheed Martin (LMT.N), сообщили два источника. Батареи нужно будет заменить.

Это был первый полет с людьми на борту после запуска капсулы без экипажа на вершине системы космического запуска NASA во время первого испытания в 2022 году.

"Артемида-3", которая должна стать первой миссией по высадке людей на Луну в конце 2025 года с использованием системы посадки звездолета от подрядчика НАСА SpaceX, также будет отложена. По словам всех четырех человек, SpaceX миллиардера Илона Маска нужно больше времени, чем ожидалось, чтобы добиться определенных этапов развития.

NASA отказалось от комментариев. Lockheed и SpaceX не сразу ответили на запросы комментариев.

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Высокопоставленные должностные лица NASA в последние месяцы обдумывали планы перенести первую высадку астронавта "Артемиды" на четвертую миссию, давая SpaceX и другим подрядчикам больше практики, прежде чем совершить первую такую посадку за полвека.

Представители NASA предоставили этот вариант высшему руководству агентства в прошлом месяце, но не удалось определить, избрало ли оно этот путь. Также было неясно, какими будут новые целевые сроки первых миссий "Артемиды".

Программа NASA "Артемида" зависит от частных компаний. Используется космическая система запуска под руководством Boeing (BA.N) и Northrop Grumman (NOC.N) для вывода людей с Земли, капсула Lockheed Orion для продвижения их к Луне и корабль SpaceX Starship для доставки их на поверхность Луны и обратно.

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Компания Blue Origin, миллиардера Джеффа Безоса, также разрабатывает посадочный модуль для астронавтов для последующих миссий.

Комплексные вехи разработки гигантской системы Starship от SpaceX содержат план компании по заправке Starship на орбитальном составе топлива, прежде чем корабль сможет доставить людей на поверхность Луны и отправить их обратно с достаточным количеством топлива.

NASA очень хочет, чтобы SpaceX достигла прогресса в плане орбитальной дозаправки, рассматривая его как потенциальное узкое место, вызывающее деликатную транспортировку тысяч галлонов переохлажденного легковоспламеняющегося топлива на орбиту, сказали три человека.

Напомним, Уран и Нептун впервые показали в настоящих цветах. Планеты имеют одинаковые оттенки.

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