NASA отправило первое видео из глубокого космоса на Землю: как удалось это сделать и кто стал "звездой" ролика

NASA с помощью лазера с космического корабля Psyche передало на Землю короткий ролик с расстояния почти в 31 миллион километров. На видео — кот по кличке Тейтерс. Это первый случай, когда NASA транслировало видео из дальнего космоса с помощью лазера.

Об этом пишет The Guardian.

На кадрах со сверхвысоким разрешением полосатый рыжий кот, принадлежащий одному из сотрудников Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), гонится за точкой лазерной указки.

15 секунд славы Тейтерса действительно были экспериментом NASA, призванным помочь проверить возможность отправки потокового видео через глубокий космос для тех дней, когда люди в конце концов выйдут за пределы земной орбиты.

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Отдел оптической связи в далеком космосе агентства добавил видео Тейтерса в зонд Psyche, который в октябре отправился в шестилетнюю миссию к астероиду. 11 декабря он отправил видео на Землю.

Мы желали сделать первый ультра-HD видео brought to you via laser из большого места. And it's video of Taters, a tabby cat.



Это испытание будет нести ходу для высокого-каталоговых коммуникаций в содействии второго глубокого вершины: посылая людей на Марс. https://t.co/tf2hWxaHWO pic.twitter.com/c1FwybYsxA NASA (@NASA) December 19, 2023

“Одна из целей – продемонстрировать возможность передачи широкополосного видео на миллионы километров, – сказал Билл Клипштейн, руководитель проекта технической демонстрации в JPL, в интервью CBS. — Ничто на Psyche не генерирует видеоданные, поэтому обычно отправляем пакеты случайно сгенерированных тестовых данных. Но, чтобы сделать это знаменательное событие более памятным, мы решили поработать с дизайнерами JPL, чтобы создать веселое видео”.

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