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NASA отправило первое видео из глубокого космоса на Землю: как удалось это сделать и кто стал "звездой" ролика

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
346
Время на прочтение
2 мин
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NASA отправило первое видео из глубокого космоса на Землю: как удалось это сделать и кто стал "звездой" ролика

Кит Тейтерс/X (Twitter)

Видео успешно передалось на Землю с рекордной скоростью.

NASA с помощью лазера с космического корабля Psyche передало на Землю короткий ролик с расстояния почти в 31 миллион километров. На видео — кот по кличке Тейтерс. Это первый случай, когда NASA транслировало видео из дальнего космоса с помощью лазера.

Об этом пишет The Guardian.

На кадрах со сверхвысоким разрешением полосатый рыжий кот, принадлежащий одному из сотрудников Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), гонится за точкой лазерной указки.

15 секунд славы Тейтерса действительно были экспериментом NASA, призванным помочь проверить возможность отправки потокового видео через глубокий космос для тех дней, когда люди в конце концов выйдут за пределы земной орбиты.

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Отдел оптической связи в далеком космосе агентства добавил видео Тейтерса в зонд Psyche, который в октябре отправился в шестилетнюю миссию к астероиду. 11 декабря он отправил видео на Землю.

“Одна из целей – продемонстрировать возможность передачи широкополосного видео на миллионы километров, – сказал Билл Клипштейн, руководитель проекта технической демонстрации в JPL, в интервью CBS. — Ничто на Psyche не генерирует видеоданные, поэтому обычно отправляем пакеты случайно сгенерированных тестовых данных. Но, чтобы сделать это знаменательное событие более памятным, мы решили поработать с дизайнерами JPL, чтобы создать веселое видео”.

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Дата публикации
Просмотры
346
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