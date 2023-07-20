NASA отправит космический аппарат к астероиду стоимостью квадриллионов долларов

5 октября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в космическое путешествие отправится аппарат "Психея", который выведет в космос ракету-носитель Falcon Heavy от SpaceX. Чтобы достичь астероида (16) Психея, аппарату NASA придется преодолеть расстояние в 4 млрд км, чтобы прилететь в главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Об этом пишет Forbes.

Известно, что космический камень имеет необычный химический состав. По всей вероятности, он состоит из большого количества железа и никеля, а также золота и других химических элементов. Ученые считают, что общая стоимость содержания этого астероида составляет около 10 тысяч квадриллионов долларов.

Ширина астероида — примерно 279 км и ученые предполагают, что он является железным ядром планеты, так и не появившимся в Солнечной системе. То есть с помощью исследования этого астероида ученые смогут изучить это ядро, напоминающее ядро в центре Земли. Мы не можем добраться до нашего ядра, но можно увидеть, что оно из себя может представлять.

Для того чтобы долететь до астероида аппарата NASA понадобится примерно 6 лет. После чего он выйдет на орбиту вокруг космического камня и в течение 26 месяцев раскрывает все его тайны.

Справка:

Астероид Психея, названный в честь богини, олицетворявшей в древнегреческой мифологии душу, был открыт итальянским астроном Аннибале де Гаспарис 17 марта 1852 года.

Напомним, ученые выяснили, что как минимум 28 астероидов шириной в 1 км и более в ближайшие 1000 лет могут подлететь на очень близкое расстояние к Земле, то есть гораздо ближе Луны.

Астрономы предупреждают, что падение астероида даже шириной в 1 км или чуть более может уничтожить сотни миллионов людей, вызвать глобальные разрушения и изменения климата. Исследователи говорят, что в ближайшие 1000 лет ни один крупный астероид не упадет на Землю. Хотя ученые полагают, что гравитационное влияние Солнца, других планет и непредсказуемые условия космоса могут внести коррективы в траекторию движения великого астероида. Однако. если в результате таких событий шанс столкновения с Землей огромного камня и существует, он очень мал, говорят астрономы.

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