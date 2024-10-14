NASA отправит космический аппарат на спутник Юпитера, чтобы узнать, возможно ли там жить

NASA планирует миссию на спутник Юпитера Европу для оценки его пригодности для жизни. По словам ученых, на этом спутнике вдвое больше воды, чем на Земле.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Миссия Europa Clipper, которая состоится 14 октября в 12:06 по местному времени из Космического центра Кеннеди во Флориде, была отложена из-за урагана Милтон. Корабль преодолеет около 3,2 миллиарда километров и планирует достичь спутника Юпитера Европы в 2030 году.

Научный сотрудник миссии Курт Нибур отметил, что это возможность исследовать не только мир, который мог быть пригоден для жизни в прошлом, но и мир, который может быть пригоден для жизни сейчас.

Космический корабль длиной 30 метров и весом 6 тонн оснащен большими солнечными панелями для генерации необходимой энергии. Он оснащен девятью инструментами, включая камеры для картографирования поверхности спутника Европа и радар для исследования под толстым ледовым покровом. Миссия также будет направлена на выявление органических соединений и газов, чтобы оценить возможность наличия жизни на спутнике Юпитера.

По предварительным данным, в Европе есть гигантские водяные потоки и признаки подземного океана глубиной 129 километров. По оценкам, этот океан содержит вдвое больше соленой воды, чем на Земле, но покрыт 20-километровым слоем льда. Доктор Кэролайн Харпер, руководитель отдела космической науки NASA в Великобритании, отметила, что вода необходима для жизни, и если она существует в Солнечной системе, то, вероятно, это будет на ледяном спутнике, как Европа. Если жизнь действительно возникла на этом спутнике, миссия сможет ее обнаружить.

Во время запуска космического корабля на Европу он столкнется с экстремальными уровнями радиации из-за огромного магнитного поля Юпитера, которое выбрасывает заряженные частицы на спутник. Хотя радиация может нанести значительный ущерб, она также может создавать топливо для возможной жизни. Высокоэнергетические частицы могут расщеплять молекулы воды на кислород и водород в тонкой атмосфере Европы. Часть кислорода может попасть в океан, где будет взаимодействовать с другими химическими соединениями, обеспечивая энергию для чужеродных микробов.

Доктор Кэролайн Харпер выразила восхищение, отметив, что в течение следующего десятилетия есть возможность получить окончательные научные доказательства потенциала существования населенных миров за пределами Земли.

Напомним, на Земле радиотелескопы обнаружили признаки разумной внеземной жизни. Информация об этих доказательствах будет обнародована менее чем через месяц.

Читайте также: